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Футбольный турнир памяти Анатолия Махмутова прошел в Новогиреево
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Футбольный турнир памяти Анатолия Махмутова прошел в Новогиреево 

Управа района Новогиреево 32 минуты назад
Фото: Управа района Новогиреево
Пятый чемпионат по футболу памяти ветерана боевых действий в Афганистане, члена-корреспондента Академии безопасности и правопорядка, председателя Ассоциации ветеранов войны в Афганистане ВАО, почётного жителя района Новогиреево Анатолия Махмутова состоялся в районе Новогиреево.
Турнир организовали и провели «Союз ветеранов войны в Афганистане» Восточного административного округа и Центр физкультуры и спорта ВАО. Соревнования прошли на футбольном поле школьного стадиона образовательного комплекса № 1798 «Феникс».
В турнире приняли участие семь футбольных команд: команда «Ветераны» из подмосковного города Пушкино; команда «101-й мотострелковый полк»; команда «Боевое братство» из Наро-Фоминска; сборная команда ветеранов-афганцев «Лама» из Волоколамска; команда ветеранов боевых действий «Долг», а также сборные команды «ЦСКА» и «Друзья».
Анатолий Махмутов очень любил футбол и даже в своё время создал в округе футбольную команду.
«Команда, которую собрал Анатолий Сергеевич, успешно выступала и в нашей стране, и за рубежом, — прокомментировал член Правления Союза ветеранов Афганистана ВАО Анатолий Журавлёв. — Теперь мы ежегодно проводим турнир по футболу в память об этом замечательном человеке».
В турнире победа досталась команде «Ветераны» из города Пушкино.
Фото — Александр Калугин.
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