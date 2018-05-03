Футбольный турнир памяти Анатолия Махмутова прошел в Новогиреево

Пятый чемпионат по футболу памяти ветерана боевых действий в Афганистане, члена-корреспондента Академии безопасности и правопорядка, председателя Ассоциации ветеранов войны в Афганистане ВАО, почётного жителя района Новогиреево Анатолия Махмутова состоялся в районе Новогиреево.

Турнир организовали и провели «Союз ветеранов войны в Афганистане» Восточного административного округа и Центр физкультуры и спорта ВАО. Соревнования прошли на футбольном поле школьного стадиона образовательного комплекса № 1798 «Феникс».

В турнире приняли участие семь футбольных команд: команда «Ветераны» из подмосковного города Пушкино; команда «101-й мотострелковый полк»; команда «Боевое братство» из Наро-Фоминска; сборная команда ветеранов-афганцев «Лама» из Волоколамска; команда ветеранов боевых действий «Долг», а также сборные команды «ЦСКА» и «Друзья».

Анатолий Махмутов очень любил футбол и даже в своё время создал в округе футбольную команду.

«Команда, которую собрал Анатолий Сергеевич, успешно выступала и в нашей стране, и за рубежом, — прокомментировал член Правления Союза ветеранов Афганистана ВАО Анатолий Журавлёв . — Теперь мы ежегодно проводим турнир по футболу в память об этом замечательном человеке».

В турнире победа досталась команде «Ветераны» из города Пушкино.