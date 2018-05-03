День Победы начнем отмечать заранее

В администрации города рассказали о праздничных мероприятиях, посвященные Дню Победы, которые стартуют уже в эти выходные.

В эту субботу на Лыбедской магистрали пройдет большой спортивный праздник — традиционная легкоатлетическая эстафета, забег на роликах, велопробег и соревнования на лыжах-роллерах.

«В этом году изюминкой праздника станет биатлон. Участники будут стрелять из пневматической винтовки по мишеням», — рассказал начальник городского управления по физической культуре и спорту Олег Медведев

Главная по культуре Алина Ведехина сообщила, что уже в эти дни в доме культуры молодежи проходит фестиваль-конкурс «На волне Великой Победы» с участием ветеранов и участников Великой Отечественной войны.

«В этом году к акции «Читаем детям о войне» присоединились школы и детские сады. Обилие всевозможных форматов ждет всех на Георгиевской улице. В сам День Победы, конечно же, всех ждет праздничный салют, полевая кухня, всевозможные концерты и конкурсы», — добавила Алина Ведехина.

Заместитель начальника городского управления по делам молодежи Александр Малик отметил, что за день до Победы на Никитском бульваре покажут художественный фильм «Женя, Женечка и „катюша“, всех желающих научат танцевать под песни военных лет и красиво завязывать георгиевские ленточки.

Кульминацией всех праздничных торжеств, разумеется, станет шествие „Бессмертного полка“, торжественный митинг и возложение цветов к мемориалу „Вечного огня“, а также военный парад.

»Мы собираемся в 9:00 утра возле филармонии. Расставляемся и идем к площади Победы. Как и в прошлом году, колонну «Бессмертного полка» возглавят плакаты с изображением 24 героев Советского Союза, проживавших на территории города. Разослали приглашения руководству города и области, чтобы они тоже присоединились к акции. Ждем всех желающих», — рассказал координатор проекта «Бессмертный полк» во Владимире Кирилл Ковалев.

Глава администрации Владимира Андрей Шохин добавил, что ко всем памятникам и мемориалам Победы уже выставлена круглосуточная охрана, а с руководством штаба ракетной армии ведутся переговоры, чтобы танки и гаубицы украсили парковку возле «Киномакса» в эти выходные.

«Надо, чтобы детвора могла по ним полазить, посмотреть, пофотографироваться. 9 мая эта техника проедет по проспекту Ленина в военном параде, репетиция которого пройдет в понедельник с 19:00 до 21:00. Так что можно дважды увидеть парад. Сейчас у нас в городе осталось 282 участника ВОВ. Мы от лица администрации приготовили им вот такие продуктовые подарки и уже ходим по ветеранам и поздравляем их с праздником Великой Победы», — рассказал Андрей Шохин.