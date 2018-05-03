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Нандо Де Коло: «На площадке не хватало Кайла Хайнса, и я не мог играть»
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Нандо Де Коло: «На площадке не хватало Кайла Хайнса, и я не мог играть» 

Спорт-Экспресс 42 минуты назад
Лидер ЦСКА Нандо Де Коло, получивший травму бедра в первом матче с «Химками» и пропустивший остаток четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги, отметил, что многие игроки внесли весомый вклад в успех армейцев. ЦСКА обыграл «Химки» со счетом 3-1 в серии.
— То, что встречи с «Химки» — дерби, повысило градус соперничества?
— Не думаю. Дерби всегда будет дерби, на какой бы стадии турнира ни состоялось. В плей-офф ценность матчей выше сама по себе.
— Кого можете отметить в своей команде?
— Как я уже сказал, всей команде удалось сплотиться и показать хорошую игру, хотя на площадке не хватало Кайла Хайнса, и я не мог играть. Родригес выглядел хорошо во второй игре. Хиггинс отлично провел всю серию, а в третьем матче вообще был «в огне», хотя мы и уступили. Отелло Хантер здорово смотрелся в роли основного центра. Лео Вестерманн в четвертой игре проявил себя, сделал именно то, что от него хотел тренерский штаб — он был агрессивен, бросал по кольцу. Никита Курбанов, Андрей Воронцевич, Семен Антонов — все они внесли свой вклад. (Антон БАБОШИН)
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