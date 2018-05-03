Нандо Де Коло: «На площадке не хватало Кайла Хайнса, и я не мог играть»

Лидер ЦСКА Нандо Де Коло, получивший травму бедра в первом матче с «Химками» и пропустивший остаток четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги, отметил, что многие игроки внесли весомый вклад в успех армейцев. ЦСКА обыграл «Химки» со счетом 3-1 в серии.

— То, что встречи с «Химки» — дерби, повысило градус соперничества?

— Не думаю. Дерби всегда будет дерби, на какой бы стадии турнира ни состоялось. В плей-офф ценность матчей выше сама по себе.

— Кого можете отметить в своей команде?