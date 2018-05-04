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Около 50 реконструкторов трех регионов России покажут в Вологде эпизод мая 1945 года
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Около 50 реконструкторов трех регионов России покажут в Вологде эпизод мая 1945 года 

ТАСС 31 минуту назад
Фото: Официальный сайт Администрации города Вологды
ВОЛОГДА, 4 мая. /ТАСС/. Реконструкторы из Вологодской, Ярославской областей и Санкт-Петербурга покажут в Вологде события мая 1945 года. В военно-исторической реконструкции под названием «На линии фронта. Год 45» примут участие порядка 50 человек, сказал ТАСС председатель Вологодского регионального исторического общества Алексей Минаев.
"Мы покажем локальный бой, который мог быть на многих участках фронта в мае 1945 года на территории Германии, Восточной Пруссии. У нас немного участников, около 50 человек из Вологды, Череповца, Петербурга, Ярославской области, которые выступят в ролях советских и немецких солдат. По сценарию немецкие войска обороняются, советские — идут в наступление. Стараемся создать атмосферу того времени, реконструкторы скрупулезно воссоздают форму, снаряжение, предметы быта тех лет вплоть до мелочей, тактики боев, изучая историческую литературу, архивы, фотографии военных лет", — сказал ТАСС Минаев.
"Бой" пройдет 6 мая в парке Победы в Вологде, где участники строят укрепленные линии, траншеи, оборонительные и бытовые постройки, заграждения. Поскольку «бой» локальный, то максимально будет использовано стрелковое оружие — макеты автоматов, винтовок, карабинов, пулеметов. «Внешне все будет максимально имитировать сражение, свето-шумовой эффект создадим, хотя свист пуль сложно воспроизвести», — отметил организатор.
События Великой Отечественной войны реконструируют в Вологде третий год подряд. «Активных военных действий на территории Вологодской области почти не велось, однако огромное количество вологжан стали участниками войны. Мы хотим показать молодым вологжанам, внукам и правнукам фронтовиков атмосферу тех лет», — сказал Минаев.
По данным пресс-службы администрации Вологды, после в парке Победы будут работать интерактивные площадки, где вологжане смогут посмотреть макеты стрелкового и минометного вооружения, мототехнику. Посетить полковой санитарный пункт и узел связи, где можно будет увидеть телефонные аппараты военного времени и даже позвонить по одному из них. Кроме того, в парке выступят школьные агитбригады, сценой для юных артистов станет кузов грузовика, как часто было в военные годы.
"Великая Отечественная война все дальше уходит от нас. Уходит и возможность получить информацию из первоисточника, ветеранов становится все меньше. С помощью реконструкции молодежь может увидеть, как выглядели солдаты, как шли в бой, как они были вооружены. То есть наша цель — максимально правдиво показать исторические события", — отметил и.о. начальника управления культуры и историко-культурного наследия Вологды Александр Кочешков.
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