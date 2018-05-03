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Андрей Воронцевич: «Реал» — очень мобильная команда"
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Андрей Воронцевич: «Реал» — очень мобильная команда" 

Спорт-Экспресс 25 минут назад
Форвард ЦСКА Андрей Воронцевич заявил, что "Реал", с которым армейцы встретятся в «Финале четырех» Евролиги, играет в быстрый баскетбол. Матч с мадридцами пройдет 18 мая в Белграде.
— Играть против «Реала» всегда сложно, это одна из сильнейших команд Европы, — цитирует «Р-Спорт» Воронцевича. — Это очень мобильная команда. Они могут играть и под кольцом, и на дуге, бросающих у них много. Они и быстрые отрывы бегут, и прыгают. Самое главное в полуфинале с «Реалом» — остановить их быстрый прорыв и показать хороший баскетбол, прежде всего, от защиты.
Во второй полуфинальной паре турнира сыграют «Жальгирис» и «Фенербахче». Их встреча также состоится 18 мая.
Финал пройдет 20 мая.
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