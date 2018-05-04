Конкурс на лучшую концепцию развития воронежского Центрального парка организуют москвичи 

ООО «Проект Медиа» оказалось единственным претендентом. Организацией закрытого международного конкурса на лучшую концепцию развития Центрального парка займется московская компания ООО «Проект Медиа». Согласно результатам запроса котировок, региональные власти смогут сэкономить на этом 40 тыс. рублей. Департамент экологии и природных ресурсов подпишет с ООО «Проект Медиа» два контракта — на организацию конкурса и проведению семинара для команд-участников. Стартовая цена контрактов составляла 500 тыс. и 260 тыс. рублей. Итоговую стоимость работ подрядчик снизил до 485 тыс. и 235 тыс. рублей. Согласно техзаданию, победитель возьмет на себя организацию и проведение конкурса. Подрядчик должен будет в трехдневный срок с момента подписания контракта представить на согласование департамента природных ресурсов и экологии не менее трех кандидатур кураторов конкурса. Особо оговаривается, что они должны иметь опыт проведения не менее пяти международных конкурсов на архитектурную тематику. Кроме того, подрядчик должен будет обеспечивать проведение конкурса на всех его этапах, от отбора команд и сбора их портфолио до информационного сопровождения. Работы по организации конкурса планируется завершить к 31 августа 2018 года. К работам по реконструкции второй очереди парка планировалось приступить уже в 2018 году. Первую концепцию в январе 2017 года экс-губернатору Алексею Гордееву представил бывший вице-мэр по градостроительству Владимир Астанин. Она предполагала создание в парке пешеходно-спортивной зоны со всей необходимой инфраструктурой. Так же предлагалось организовать «сквозную» систему проката спортивного инвентаря, с возможностью брать и сдавать инвентарь в нескольких пунктах по территории парка, устройство основной велотрассы и велотрассы для маунтинбайка, комплексных спортивных и детских площадок и барбекю-полян. Под площадки для игровых видов спорта планировалось использовать преимущественно участки с отсутствием растительного покрова, чтобы не вырубать деревья и кустарники. В концепцию реконструкции второй очереди Центрального парка культуры и отдыха так же вошёл проект создания этно-деревни с музеем традиционных русских ремесел и торговой лавкой. Планировалось строительство кафе и ресторана, а также постройка лодочной станции в районе Верхнего озера, если результаты исследований подтвердят возможность его восстановления. Реконструкция Центрального парка началась в 2014 году. На первом этапе работ в парке обустроили центральную аллею, детские площадки, пруд, фонтан, ручей с мостами, универсальные площадки, площадки со спортивными тренажерами, лестничные сходы, сети водоснабжения, водоотведения, канализации, поливочного водопровода, электроснабжения и электроосвещения, построили парковку, установили скамейки, благоустроили площадку памятника на месте боев Красной армии с немецко-фашистскими оккупантами в 1942-1943 годах. Его завершили в июне 2016 года открытием самого большого в Воронеже зрительного зала на открытом воздухе — Зелёного театра. Ещё один международный конкурс планируется провести для разработки концепции развития не менее значимой для Воронежа территории — Петровской набережной. Его объявят уже в 2018 году. Скорее всего, он будет анонимным, чтобы побеждали «не имена, а идеи», отметил глава региона Александр Гусев. В осваиваемую территорию войдут все намытые в ходе реновации воронежского водохранилища участки и Петровский остров. В перспективе в состав набережной могут включить и территории на склонах. Осваивать ее будут с привлечением частного капитала. Елена Гончарова