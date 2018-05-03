Путину выдали паспорт болельщика ЧМ-2018

Зарегистрировал в электронной очереди и выдал талоны, с которыми Путин и Инфантино подошли к стойкам выдачи ID-карт, министр связи РФ Николай Никифоров

Отмечается, что центр выдачи паспортов болельщика в Сочи находится поблизости от касс продажи билетов на матчи мундиаля в Олимпийском парке.