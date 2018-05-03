Путину выдали паспорт болельщика ЧМ-2018 

Президенту России Владимиру Путину и руководителю Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выдали паспорта болельщиков чемпионата мира по футболу. Они получили их в Центре выдачи в Сочи, сообщает «Газета.Ru».
Зарегистрировал в электронной очереди и выдал талоны, с которыми Путин и Инфантино подошли к стойкам выдачи ID-карт, министр связи РФ Николай Никифоров.
Отмечается, что центр выдачи паспортов болельщика в Сочи находится поблизости от касс продажи билетов на матчи мундиаля в Олимпийском парке.