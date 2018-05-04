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Что приготовили в России для иностранных болельщиков ЧМ-2018
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Что приготовили в России для иностранных болельщиков ЧМ-2018 

ТАСС 1 час назад
Фото: ИА "МардовМедиа"
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Города, принимающие первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу, готовятся принять иностранных болельщиков, обучая волонтеров, создавая новые туристические объекты и подготавливая к наплыву болельщиков уже существующие.
Как ранее сообщал вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко, более половины из 2,5 млн билетов на матчи ЧМ-2018 приобрели зарубежные гости. Подготовка городов ведется с учетом тех болельщиков, которые посетят матчи своих сборных: так, в Саранске добровольцы учат японский язык для общения с болельщиками из Страны восходящего солнца, а в Казани готовятся достойно принять колумбийских любителей футбола. Подробнее о том, как Россия готовится принять зарубежных гостей турнира, — в материале ТАСС.
Волонтеры в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге для работы на мероприятиях чемпионата отобрали 2,3 тыс. волонтеров — не только россияне, но и иностранцы. Одна из них — 19-летняя Мануэла Шмидт из небольшого города под Дюссельдорфом в Германии, чья команда является действующим чемпионом мира по футболу.
"Я уже работала волонтером в Санкт-Петербурге, в психоневрологическом интернате. Мне хотелось поработать немного дольше в этом городе, потому что он мне очень понравился, это мой любимый российский город. Я в России с 2016 года, и мое отношение сильно поменялось; до приезда сюда я почти ничего не знала о России, а сейчас увидела, что люди здесь очень отзывчивые, а страна красивая. Быть волонтером для меня — это возможность быть частью международной команды и шанс помочь России в приеме иностранных гостей", — рассказала Шмидт.
Также в Петербурге создаются новые туристические объекты — в частности, в городе разместят 33 фигуры котов, разрисованных воспитанниками художественных школ и профессиональными художниками. 32 кота будут символизировать команды-участницы первенства, а одна фигура будет представлять собирательный образ участника чемпионата.
Кроме того, в дни чемпионата у жителей и гостей Петербурга будет возможность посетить памятник архитектуры, ранее недоступный для широкой публики — построенный в 1901-1902 годах особняк генконсула Нидерландов Гильзе ван дер Пальса. Сейчас здание занимает военный комиссариат Санкт-Петербурга, но, как сообщила пресс-служба Западного военного округа, в рамках проекта «Открытый город» здание будет доступно для бесплатных экскурсий. Все желающие смогут увидеть интерьеры особняка в стиле модерн.
Саранск ждет японских болельщиков
В Саранске особое внимание уделяют подготовке к приему японских болельщиков, которые приедут в столицу Мордовии на матч своей команды со сборной Колумбии. По словам руководителя центра подготовки городских волонтеров Кирилла Комарова, 40 человек сейчас обучаются на курсах японского языка.
Также в городе обучают волонтеров «серебряного возраста». Самый старший из них — 86-летняя Лидия Волкова, которая живет в Мордовии с 1972 года. «За последнее время Саранск сильно изменился — хорошие дома, университет новый. А ведь когда я сюда приехала в первый раз в 1967 году, здесь тротуары были из досок», — рассказала она.
Несмотря на возраст, Лидия Никитична продолжает заниматься спортом. Стать волонтером ей предложил тренер клуба пожилых людей за здоровый образ жизни. Начала чемпионата волонтер ждет с нетерпением и будет болеть за сборную России.
"Раньше я всех хоккеистов, всех футболистов знала по именам. У меня была даже специальная общая тетрадь для этого заведена. Сейчас матчи сборной России я смотрю только днем — наши иногда проигрывают, и тогда всю ночь не спишь", — сказала Волкова.
Волгоград: главный музей — без выходных
На время чемпионата один из важнейших культурных центров Волгограда — музей-заповедник «Сталинградская битва» будет работать без выходных. Помимо основной экспозиции, гости города смогут увидеть и специально созданные выставки.
"У нас к ЧМ подготовлены два выставочных проекта: выставка «Матч на руинах Сталинграда» посвящена матчу, который состоялся 75 лет назад 2 мая 1943 года, тогда участники Сталинградской битвы собрались в команду «Динамо», специально на матч прилетел московский "Спартак". Кроме того, готовится еще одна выставка, она будет состоять из подарков тех стран, которые будут играть у нас на чемпионате", — рассказал ТАСС замдиректора музея-заповедника «Сталинградская битва» Сергей Иванюк.
Двукратная победительница Олимпийских игр в прыжкам с шестом, посол Волгограда на чемпионате мира по футболу Елена Исинбаева в беседе с корреспондентом ТАСС выразила надежду, что город станет туристически привлекательным направлением в том числе благодаря мировому празднику спорта. «Наследие, которое останется после чемпионата в виде технологичного и современного стадиона „Волгоград-Арена“, нового аэропорта и новых дорог, отелей и парков, станет началом нового этапа жизни в Волгограде», — заявила она.
Казань и земляки-колумбийцы
Готовятся к чемпионату не только организаторы — иностранцы, которые живут и учатся в России, намерены встречать соотечественников на российской земле. Так, студент Казанского госуниверситета Мануэль Алехандро Бернал Альварес из Колумбии надеется организовать праздник южноамериканских болельщиков в столице Татарстана. «Мы планируем что-нибудь устроить, здесь соберутся колумбийцы из разных стран, будет весело, будем ходить в национальных костюмах», — рассказал он.
Сам он пока не купил билет на матч Колумбии и Польши в Казани, но все же надеется попасть на игру. «Пока билеты еще не удалось купить, но я работаю лингвистическим волонтером, так что надеюсь попасть на матч», — рассказал он ТАСС.
Казаки в Ростове
Охранять порядок в дни чемпионата в Ростове-на-Дону будут дружинники и конные казаки. «Готовим 200 дружинников, которые будут работать с полицией. Будут привлекаться и волонтеры-казаки плюс 100 конников в форме. Обозначаем, что мы донские казаки, с лампасами, в красивой форме, улыбающиеся даже начинаем изучать иностранные языки», — рассказал ТАСС первый заместитель атамана Всевеликого войска Донского Михаил Беспалов.
Готовятся к встрече гостей и сотрудники ростовских музеев. Так, в культурно-выставочном центре «Донская казачья гвардия», где собрали экспонаты, рассказывающие о жизни казачества, во время ЧМ-2018 привлекут студентов со знанием иностранных языков для проведения экскурсий и организуют чаепития.
Местные болельщики рассматривают чемпионат как возможность найти новых друзей. А болельщик ФК «Ростов» Алексей Шумилин, у которого в коллекции насчитывается более 120 футбольных шарфов, рассчитывает еще и пополнить коллекцию.
"Планирую посещать как можно больше культурных мероприятий, чтобы оказаться рядом с болельщиками из других стран. Фанаты из Мексики снискали репутацию веселых и «отвязных» — хочу посмотреть, как они поют песни и веселятся. И, конечно, жду чемпионат, чтобы пополнить свою коллекцию — приобрести как минимум 10 шарфов", — добавил Алексей.
Екатеринбург подтягивает английский
Ждут иностранных фанатов и болельщики с Урала. Как рассказал ТАСС президент регионального Союза болельщиков Владимир Перетягин, любители футбола из Екатеринбурга учат фразы на английском, чтобы помочь иностранным гостям ориентироваться в своем городе.
"Очень хочется познакомиться с иностранными болельщиками. Пока не могу сказать, чтобы мы подготовили что-то особенное, просто будем дружелюбны и гостеприимны. Выучим пару фраз на английском — точно сможем подсказать, где располагается стадион", — сказал Перетягин.
Сочи: гостей зовут в горы и к морю
Болельщики, которые приедут в Сочи, смогут посетить городской музей спортивной славы. «Здесь уже открыта и постоянно обновляется экспозиция, посвященная подготовке города к чемпионату. В числе экспонатов — открытки, марки, мячи и футболки с автографами известных футболистов», — рассказала ТАСС директор музея истории города-курорта, отделом которого является музей спортивной славы Сочи Алла Гусева.
Футбольный тренер Сергей Метревели, посол Сочи как одного из организаторов ЧМ-2018 и сын знаменитого форварда Славы Метревели, пригласил гостей не только посетит игры мирового первенства, но и оценить курорты Большого Сочи.
"Приглашаю болельщиков со всего мира приехать в наш город, чтобы не только увидеть футбол высшей пробы, но и оценить наш прекрасный город. Советую гостям успеть посетить горные курорты Красной Поляны, Олимпийский парк, искупаться в Черном море и прокатиться на катере, чтобы встретить дельфинов", — сказал он корр. ТАСС.
Калининград: янтарь и «Места для поцелуев»
В Калининграде в конце апреля в рамках подготовки к чемпионату завершена реконструкция аэропорта Храброво. Благодаря удлинению взлетно-посадочной полосы до 3,3 км авиаузел готов к приему практически любых типов пассажирских самолетов.
Кроме того, областное минкультуры подготовило специальный пакет туристических маршрутов для болельщиков. К примеру, это «Места для поцелуев», «назначенные» в 10 точках в историческом центре города с указанием GPS-координат мест, где можно сделать удачное селфи.
Конечно же, одной из визитных карточек региона станет янтарь, ведь здесь сосредоточено до 90% мировых запасов «солнечного камня». С 30 по 6 июля в области пройдет Всемирная янтарная неделя. В фанзоне ЧМ-2108 в Калининграде, как и в других городах, принимающих чемпионат, будут продавать изделия из янтаря.
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