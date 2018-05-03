Путин: ЧМ-2018 в России придаст импульс развитию спорта и волонтерства

Успешное проведение чемпионата мира по футболу в России придаст импульс развитию спорта и волонтерства в стране, считает президент Владимир Путин , сообщает пресс-служба Кремля

«Успешное проведение мероприятия такого уровня всегда вызывает у людей желание заняться спортом, неравнодушное отношение к общественной жизни страны, стремление быть полезным», — сказал Путин на заседании наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018».

Он отметил, что такого ээфекта удалось добиться после прошедшей в Сочи Олимпиады в 2014 году.

«Яркий пример — олимпийские и паралимкиепийс игры в Сочи, где мы сейчас находимся, по завершении которых тысячи детей и взрослых выбрали для себя спорт, активный образ жизни. Мощный импульс получило и волонтёрское движение. Я не сомневаюсь, такой же значимый эффект будет иметь и чемпионат мира по футболу. Тем более это один из самых любимых и популярных в России видов спорта», — добавил глава государства.

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