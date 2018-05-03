Костромской «Спартак» уходит в любительский футбол

В группе костромского футбольного клуба «Спартак» Вконтакте появилась информация о том, что с 1 июня клуб прекращает свое существование. Его, якобы, закрывают, потому что «к сожалению, клуб никому не нужен», сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

В этом же сообщении болельщиков призывают написать открытое письмо губернатору и петицию и обращение к президенту Владимиру Путину

Мы решили выяснить, правдива ли информация, опубликованная в соцсетях, и обратились к президенту костромского ФК «Спартак» Олегу Ченцову.

Как выяснилось, информация о том, что клуб прекращает существование — слух. Но в его почти 60-летней истории началось не самое приятное время. Клуб вынужден перейти на низкую категорию. Придется играть в любительской футбольной лиге.

«Спартак» как клуб остался, и продолжает существовать! В клубе будут играть теперь только костромичи. До этого спортсменов со всей России в составе команды было больше половины. И на содержание клуба тратилось около 30 миллионов рублей в год! Около 20 миллионов — это зарплата игрокам. Спонсоры и учредители не могут нести такую нагрузку, — рассказал президент ФК «Спартак-Кострома» Олег ЧЕНЦОВ.

В 2019 году клубу исполнится 60 лет. Есть надежда, что к 2020 «Спартак» снова станет профессиональным клубом. Пока руководство костромского «Спартака» надеется на финансирование хотя бы 15 миллионов рублей в год. На эти деньги можно существовать. По словам Олега Ченцова, такое финансирование у подмосковной команды «Знамя труда».

Команда должна жить и играть, но не за городом в Караваево, куда ходит не более 100 человек, а в центре города. Если команда будет хорошо играть делать это на центральном стадионе, то и люди будут приходить и болеть за свою команду. Соответственно, для людей на стадионе нужна какая-то программа развлекательная, конкурсы. Естественно, еда и напитки. И, конечно, команде нужна реклама. Уже давно афиш в городе нет. Ролики игроков с приглашением на матчи и тому подобное. Не надо забрасывать команду, надо ее развивать, продвигать и делать брендом, — считает болельщик Алексей КОВАЛЕВ

Известно, что красно-белые переедут на базу спортивной школы №3 в Давыдовском.

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