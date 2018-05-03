На Вороновской трассе был побит мировой рекорд по спортивной ходьбе

Победители и призёры мужского захода профессионалов на 2 мили.

Вчера жители и гости поселения Вороновское стали свидетелями уникального события. На Вороновской трассе, в рамках традиционных соревнований по спортивной ходьбе «Вороновская миля», Мастер спорта Международного класса, финалист Чемпионата Европы, призёр чемпионата России Кирилл Фролов (Чувашия) побил мировой рекорд, принадлежавший итальянцу Джованни де Бенедиктису, который преодолел дистанцию в 2 мили за 11:47.02. Фролов прошёл эту дистанцию за рекордные 11:41! Но, к великому сожалению красная карточка от судьи прибавила скороходу 10 штрафных секунд! И в итоге, Кирилл Фролов стал бесспорным лидером этой гонки, преодолев дистанцию в 2 мили (с официальной фиксацией результата 3км за 10.55.) с результатом 11: 51.

Второе место в мужском заходе с результатом в 12:16 завоевал мастер спорта Международного класса, обладатель Гран-при России, призёр чемпионата России Алексей Головин (Московская область) и всего несколько секунд проиграл ему призёр чемпионата России Максим Краснов, представитель подольского клуба «Ирида». Его результат — 12:19.

В женском профессиональном заходе на эту же дистанцию призовые места распределились следующим образом: 1 место, с результатом 14:24, заняла спортсменка из Челябинска Ксения Булдыгина, 2 место, с результатом 14:35— спортсменка из Чувашии Наталья Никитина и бронзу завоевала москвичка Жанна Жолобова, преодолев дистанцию за 14:51.

По итогам профессионального захода победители и призёры Народного фестиваля спортивной ходьбы «Вороновская миля» получили в подарок медали, грамоты, памятные подарки и денежные призы от Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Отметим, что соревнования, проводимые на нашей Вороновской трассе интересуют не только представителей Российской Федерации лёгкой атлетики. Уже вчера информация о прошедших в Вороновском соревнованиях по спортивной ходьбе была размещена на официальном мировом сайте спортивной ходьбы «MARCIA DAL MONDO».