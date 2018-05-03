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Гонку по ски-альпинизму на склонах Эльбруса включат в мировой перечень
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Гонку по ски-альпинизму на склонах Эльбруса включат в мировой перечень 

ТАСС 1 час назад
ПОЛЯНА АЗАУ, 3 мая. /ТАСС/. Эксклюзивная гонка по ски-альпинизму на склонах Эльбруса состоялась в тестовом режиме и со следующего года будет включена в мировой перечень подобных соревнований. Об этом сообщил в четверг журналистам директор фестиваля Red Fox Elbrus Race — 2018 Евгений Колчанов.
"Накануне в тестовом режиме состоялась самая высокогорная гонка в мире по ски-альпинизму на склонах Эльбруса Elbrus Ski Monsters Expedition Race. Лидеры прошли расстояние в 35 км с перепадом высот 4,5 тыс. метров за 8 часов 20 минут, девушки потратили на это 10 часов. Все состоялось успешно, на старт вышло 18 команд из 4 стран, и даже девушки успешно прошли маршрут. Во всем мире существуют такие дистанции по высокогорья, и поэтому мы решили организовать ее здесь, и со следующего года мы планируем включить эту гонку в мировой перечень подобных соревнований", — сказал Колчанов.
Длина трассы — 35 км, перепад высот — 4,5 км. Стартовав с поляны Азау, спортсмены побывали практически во всех точках, где проходили военные действия во время Великой Отечественной войны — Ледовая база, 105 пикет, Бочки, Скалы Пастухова — и поднялись на западную вершину Эльбруса.
Йоханна Ерхарт и Вероника Майерхофер из Австрии пришли первыми на финиш и отметили, что соревнования им понравились, но оказались немного сложнее, чем ожидалось. Их поздравили организаторы и вручили ценные призы и подарки.
В программу фестиваля в Кабардино-Балкарии, на который в 2018 году заявились около 500 спортсменов из 22 стран мира, входят ски-альпинизм, скайраннинг и снегоступинг. Каждый год Red Fox Elbrus Race собирает более 400 опытных скайраннеров, выдающихся альпинистов, лыжников, лучших ски— альпинистов, а также мультиспортсменов и любителей активного отдыха с разных уголков мира.
В 2017 году новый рекорд скоростного восхождения на Эльбрус установил эквадорец Карл Эглоф — 3 часа 26 минут. Он также установил еще один мировой рекорд: спортсмену удалось подняться на Эльбрус и спуститься за 4 часа 20 минут 45 секунд. Прежний рекорд был установлен россиянином Виталием Шкелем. В 2015 году спортсмен добежал до вершины за 3 часа 28 минут.
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