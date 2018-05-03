Глава якутского Госсобрания предложил разработать «кодекс Дальнего Востока»

ЯКУТСК, 3 мая — РИА Новости . Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Жирков предложил разработать два федеральных законопроекта, призванных поддержать социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Арктической зоны России — так называемый «кодекс Дальнего Востока», сообщил РИА Новости представитель пресс-службы аппарата Госсобрания республики Саха (Якутия).

По словам собеседника агентства, председатель Ил Тумэна, выступая с докладом на заседании комиссии Совета законодателей по делам Федерации, региональной политике и местному самоуправлению в Совете законодателей при Федеральном собрании РФ в Санкт-Петербурге, отметил, что будущие законопроекты призваны охватить экономические, налоговые, бюджетные, социальные и иные особенности макрорегиона и закрепить механизмы государственной поддержки этих территорий.

"Парламент Якутии поддерживает принятие правительством РФ Госдумой точечного реформирования федерального законодательства, направленного на стимулирование и поддержку отдельных точек роста на Дальнем Востоке и арктических опорных зон. Однако мы по-прежнему настаиваем на необходимости принятия базовых законов комплексного социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктической зоны Российской Федерации", — привели в пресс-службе слова Жиркова.

В пресс-службе добавили, что глава Ил Тумэна подчеркнул, что Госсобрание Якутии еще в 2015 году предлагало рассмотреть вопрос о необходимости принятия федеральных законов «Об особых условиях ускоренного развития Дальнего Востока и Байкальского региона» и «Об особых условиях экономического развития Арктической зоны Российской Федерации».

"Республика Саха (Якутия) является последовательным приверженцем комплексного решения вопросов развития регионов Дальнего Востока и Арктической зоны", — процитировали в пресс-службе слова Жиркова.

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