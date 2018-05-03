Орлов: двух итальянских жуликов уже выгнали из «Зенита»

«Кто-то должен создавать атмосферу в клубе. Я уже говорил об этом, но меня поразило, что главного врача Гришина уволили. Он более 20 лет работал. Что такое главный врач в команде? Его телефон у всех жён футболистов, и, если ребёнок заболел, сразу звонили Гришину. Не случайно он ушёл — и какие пошли травмы, игроки рвут крестообразные связки. При Спаллетти такого не происходило. Когда Данни рвал крестообразные связки, там был рецидив, и нам врачи рассказывали причины.

Врач — это одна скрепа, а ещё повара убрали. Был замечательный повар Камо, который кормил ребят, все были довольны. Его убрали, поставили каких-то двух итальянцев. Жулики какие-то — видел их лично. Вижу — глаза бегают. Их уже выгнали. Кто разрешил? Почему это произошло? Это опять скрепы.