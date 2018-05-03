Тренеры сборной РФ по гребле на байдарках и каноэ определились с составом на ЧЕ в Белграде

Согласно ранее утвержденной системе отбора, на чемпионат Европы поедут гребцы, занявшие на Кубке России в Краснодаре первые места в одиночках и двойках. Составы экипажей в лодках-четверках будут утверждены позднее после того, как спортсмены выступят на первых этапах Кубка мира.

По словам тренера, список участников турнира может претерпеть некоторые изменения, обусловленные формированием экипажей в четверках.