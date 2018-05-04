В Семилуках прошёл фестиваль шашлыка

Горожане признавались, что никогда ещё площадка возле «милицейского пруда» не выглядела так аппетитно. На зелёной травке у воды под присмотром бдительных сотрудников МЧС уютно разместились мангалы, туристические кресла и столики.

Светлана Харитонова. Всего же в первом в районе фестивале шашлыка «Покорители мясного Олимпа» участвовали 18 команд из организаций и предприятий Воронежа и Семилукского района, в их числе и команда «АиФ-шашлык», капитаном которой стала выпускающий редактор «АиФ-Черноземье»

По условиям фестиваля на приготовление шашлыка с момента маринования и до полной стадии готовности командам давалось всего два часа. И вот, к полудню дразнящие ароматы жареного мяса мгновенно разнеслись по аллее. Поскольку гостей было много, организаторы пригласили в парк и предпринимателей, которые развернули торговлю разнообразной вкуснятиной. А «Боевое братство, чья команда, кстати, тоже участвовала в фестивале, бесплатно накормило всех желающих кашей из полевой кухни.

Конкурс судило авторитетное жюри из представителей районной и городской администраций, СМИ и проч. Но главное слово всё равно осталось за профессионалом — шеф-поваром, членом ассоциации кулинаров и рестораторов Черноземья Сергеем Загайновым.

Пока кулинары не сводили взгляда с мангалов, их группы поддержки завоевывали для них дополнительные очки. Здесь были и песни, и костюмированные выступления, и целое шоу мыльных пузырей. Но больше всего покорило и зрителей, и членов жюри выступление супругов Стоколясовых и их дрессированной собачки. Супруги одновременно представляли команду Семилукского сельского поселения. Они и забрали приз конкурса групп поддержки — кофеварку.

Но самым сложным испытанием, по мнению жюри, стал выбор лучшего шашлыка. Участники постарались, чтобы всё было по высшему разряду — и оформление, и вкус. В итоге, победителем стала та же команда Семилукского сельского поселения. С праздника она увезли кубок, диплом и главный приз — мультиварку.