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«Локомотив» выменял у «Лады» форварда Капустина и вратаря Красоткина
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«Локомотив» выменял у «Лады» форварда Капустина и вратаря Красоткина 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Ярославский «Локомотив» и тольяттинская «Лада» совершили обмен. В Ярославль отправились нападающий Кирилл Капустин и вратарь Антон Красоткин, взамен «Лада», которая теперь будет играть в ВХЛ, получила денежную компенсацию. 20-летний Красоткин в чемпионате-2017/18 принял участие в 25 матчах и одержал четыре победы. В среднем голкипер отражал 91,4% бросков при коэффициенте надёжности 2,79. 25-летний Капустин в 50 играх «регулярки» записал в свой актив 26 (13+13) очков при показателе полезности "-4" и 8 минутах штрафного времени.
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