БК «Лига Ставок» стала трёхкратным лауреатом премии «Спорт и Россия» 

В Сочи были объявлены победители V Ежегодной национальной премии в области спорта и здорового образа жизни «Спорт и Россия». Вместе с лауреатами в церемонии награждения приняли участие прославленные чемпионы Софья Великая, Евгений Алдонин, Яна Костенко, Александр Филимонов, Алексей Тищенко и многие другие. Ведущим мероприятия стал комментатор и спортивный журналист Юрий Розанов.
Компания «Лига Ставок» стала первым букмекером — трёхкратным обладателем престижной награды. Оператор одержал победы сразу в двух номинациях: «Лучшая букмекерская компания» и «Лучший спонсорский проект футбольных соревнований». В 2016 и 2017 годах БК «Лига Ставок» победила в номинациях «Лучшая кампания по продвижению бренда с участием звезды спорта» и «Лучшая PR-кампания по популяризации российского футбола» соответственно.