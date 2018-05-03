Ещё
БК «Лига Ставок» стала трёхкратным лауреатом премии «Спорт и Россия»
Далее:
Читайте также:
Ещё

БК «Лига Ставок» стала трёхкратным лауреатом премии «Спорт и Россия» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
В Сочи были объявлены победители V Ежегодной национальной премии в области спорта и здорового образа жизни «Спорт и Россия». Вместе с лауреатами в церемонии награждения приняли участие прославленные чемпионы Софья Великая, Евгений Алдонин, Яна Костенко, Александр Филимонов, Алексей Тищенко и многие другие. Ведущим мероприятия стал комментатор и спортивный журналист Юрий Розанов.
Компания «Лига Ставок» стала первым букмекером — трёхкратным обладателем престижной награды. Оператор одержал победы сразу в двух номинациях: «Лучшая букмекерская компания» и «Лучший спонсорский проект футбольных соревнований». В 2016 и 2017 годах БК «Лига Ставок» победила в номинациях «Лучшая кампания по продвижению бренда с участием звезды спорта» и «Лучшая PR-кампания по популяризации российского футбола» соответственно.
Чемпионат.com: последние новости
Матч с «Атлетико» станет для Венгера 250-м в турнирах УЕФА Президент «Дженоа» подтвердил переход Кришито из «Зенита» К FIFA 18 выйдет дополнение, посвященное мировому первенству в России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Долги не пускают футбольную Россию в Европу2
18-летняя регбистка погибла по время матча10
Как России тягаться с Канадой и США?17
Боец ММА показательно удушила американского военного2
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Видео
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
04:21
Путин заявил о завершении подготовки к ЧМ-2018
Футбол Прочее
01:33
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна
Летние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
04:11
Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета
Зимние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение