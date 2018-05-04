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Как нам покажут чемпионат мира. Смотрите большой хоккей из Дании!
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Как нам покажут чемпионат мира. Смотрите большой хоккей из Дании! 

SovSport.Ru 39 минут назад
Фото: SovSport.Ru
Есть правило у Первого канала, что интервью там давать запрещено по контракту, все общение идет через пресс-службу. Но нам даже рассказывать ничего не нужно. Я все сам видел своими глазами, потому что в четверг в 10.30 утра летел одним самолетом в Копенгаген со всеми.
Итак, смотрите чемпионат мира по двум телеканалам. Первый должен показать матчи России с французами (4 мая) и австрийцами (6 мая), а также игры со словаками (14 мая) и шведами (15 мая). В эфире для вас будут работать блистательный Александр Кузмак и Андрей Юртаев, который прошел суровую школу «Советского спорта». Экспертом с ними станет Алексей Яшин, мы его помним по прозвищу Капитан Россия. Должен подъехать и фартовый Игорь Ларионов — когда он был в эфире, то наша сборная на Олимпиаде вытащила финал с немцами. Также от Первого канала приехал корреспондент Павел Занозин, открывающий для себя волшебный мир хоккея.
А ведь еще есть «Матч ТВ», где покажут матчи России с белорусами (7 мая), чехами (10 мая), швейцарцами (12 мая), не говоря уже об играх других команд. В Копенгаген прилетел слаженный дуэт Денис Казанский — Алексей Бадюков. Как нам известно, Казанский отправится в Хернинг, на матчах же в Копенгагене будет работать Юрий Альбертович Розанов. А еще есть сильные корреспонденты Дмитрий Лукашов, Александр Бедарев и Мария Басс, которую вы помните и как тренера-победителя на «Матче звезд» КХЛ.
Еще год назад на чемпионате мира в Кельне от «Матч ТВ» не было никого. А теперь — такое великолепие! Смотрите хоккей, это будет главное событие мая. И, конечно, читайте «Советский спорт» — в Дании для вас работают Павел Лысенков, а также Дмитрий Пономаренко.
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