Как нам покажут чемпионат мира. Смотрите большой хоккей из Дании!

Есть правило у Первого канала, что интервью там давать запрещено по контракту, все общение идет через пресс-службу. Но нам даже рассказывать ничего не нужно. Я все сам видел своими глазами, потому что в четверг в 10.30 утра летел одним самолетом в Копенгаген со всеми.