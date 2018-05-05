Басурин: два ополченца ДНР ранены при обстрелах со стороны ВСУ

ДОНЕЦК, 5 мая. / ТАСС /. Два ополченца провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) получили ранения в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу Донецкому агентству новостей сообщил представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин

Ранее в ДНР заявляли о 25 случаях нарушения за минувшие сутки режима тишины со стороны украинских подразделений.

С 30 марта по инициативе лидеров ДНР и ЛНР в Донбассе действует так называемое пасхальное перемирие, однако, как и во время предыдущего режима прекращения огня, обстрелы полностью не остановлены.