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Менеджер хоккейной команды из Китая стал спортивным директором тольяттинской «Лады»
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Менеджер хоккейной команды из Китая стал спортивным директором тольяттинской «Лады» 

63.ru 45 минут назад
Фото: 63.ru
Новым главным тренером тольяттинской «Лады» стал Анатолий Емелин. Об этом сообщили представители регионального министерства спорта.
— В сезоне 2017/2018 Анатолий Емелин руководил «Югрой», — пояснили в ведомстве. — Ранее он уже возглавлял тольяттинский коллектив и как капитан, и как главный тренер.
Также назначили и нового спортивного директора команды. Должность получил бывший глава «Трактора» (2010–2014) и генеральный менеджер китайской хоккейной команды «Куньлунь Ред Стар» (2016–2017) Владимир Кречин.
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