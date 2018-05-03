Менеджер хоккейной команды из Китая стал спортивным директором тольяттинской «Лады»

Новым главным тренером тольяттинской «Лады» стал Анатолий Емелин . Об этом сообщили представители регионального министерства спорта.

— В сезоне 2017/2018 Анатолий Емелин руководил «Югрой», — пояснили в ведомстве. — Ранее он уже возглавлял тольяттинский коллектив и как капитан, и как главный тренер.