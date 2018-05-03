Менеджер хоккейной команды из Китая стал спортивным директором тольяттинской «Лады» 

Новым главным тренером тольяттинской «Лады» стал Анатолий Емелин. Об этом сообщили представители регионального министерства спорта.
— В сезоне 2017/2018 Анатолий Емелин руководил «Югрой», — пояснили в ведомстве. — Ранее он уже возглавлял тольяттинский коллектив и как капитан, и как главный тренер.
Также назначили и нового спортивного директора команды. Должность получил бывший глава «Трактора» (2010–2014) и генеральный менеджер китайской хоккейной команды «Куньлунь Ред Стар» (2016–2017) Владимир Кречин.