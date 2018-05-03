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Шляхтин: прошу болельщиков «Лады» оказать доверие Кречину и Емелину
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Шляхтин: прошу болельщиков «Лады» оказать доверие Кречину и Емелину 

Чемпионат.com 15 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Врио министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин прокомментировал назначение Анатолия Емелина главным тренером, а Владимира Кречина — генеральным менеджером тольяттинской «Лады». «Желаю успешной и продуктивной работы в ХК „Лада“. Прошу поклонников команды, хоккейную общественность Тольятти и региона оказать доверие и поддержать их (новых специалистов). В межсезонье организуем встречу Емелина и Кречина с болельщиками клуба для открытого диалога», — написал чиновник в своём «твиттере».
Посмотреть фото также можно в «Твиттере».
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