Школьники Кубани завоевали призовые места на Всероссийских олимпиадах

В российских городах прошли заключительные этапы всероссийских олимпиад по предметам обязательной школьной программы, в них участвовали несколько десятков старшеклассников из Краснодарского края

Школьники Кубани завоевали призовые места на Всероссийских олимпиадах.

Олимпиада по истории проходила с 9 по 14 апреля в Сочи. Ее призерами стали учащаяся 11 класса школы №9 Белоглинского района Алина Нечаева и ее сверстник из краснодарской школы № 43 Грант Бегларян. Юноша также занял призовые места на всероссийских олимпиадах по литературе и искусству.

Заключительный этап олимпиады по русскому языку проходил в те же дни в Великом Новгороде. В числе победителей оказалась ученица 9-го класса лицея №90 Краснодара Анастасия Андреева. Она показала лучший результат среди всех девятиклассников.

Победителем интеллектуального состязания по математике, завершившегося 28 апреля в Екатеринбурге, стал ученик 9 класса сочинской гимназии №8 Данила Демин, призерами — 9-классник Матвей Белозеров и 10-классница Софья Федорова из технико-экономического лицея Новороссийска. Похвальной грамотой награжден ученик лицея №3 Кавказского района Семен Паненко.

На олимпиаде по физике в Тюмени призером стала десятиклассница Ирина Жулябина, которая обучается в СОШ №65 Краснодара. Она приглашена на учебно-тренировочные сборы для подготовки к международной профильной олимпиаде.

На финальном конкурсе по экономике в Москве призовое место занял одиннадцатиклассник Егор Буторин — ученик лицея «ИСТЭК» кубанской столицы.

После подведения итогов олимпиады по экологии копилка Краснодарского края пополнилась двумя наградами. Призеры Никита Трошин и Елена Хорошилова учатся в школе №40 Новороссийска.

На олимпиаде по физической культуре, прошедшей в Ульяновске, призером стала ученица 6 класса школы №13 имени И. Ф. Рулева Усть-Лабинского района Софья Якушина.

Отметим, что финалисты смогли не только продемонстрировать свои знания и пообщаться со сверстниками из других городов, но и познакомиться с достопримечательностями городов, посетить музеи, научные центры, театры.