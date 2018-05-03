2 этап СМП РСКГ: На кого делать ставки?

2 этап главного кольцевого турнира страны может значительно изменить расклад сил в чемпионате и Кубке России. После первого этапа, который состоялся в Грозном почти месяц назад, лидеры всех зачетов набрали не только первые очки, но и получили «призовой балласт». А трехмерный автодром под Дорогобужем, изобилующий связками поворотов и подъемами, предъявляет к автомобилям повышенные требования. Тяжелыми машинами сложнее управлять, они сильнее изнашивают гоночные шины Yokohama — и у фаворитов СМП РСКГ могут возникнуть сложности, которыми обязательно воспользуются соперники.

«Как во всех автомобильных видах спорта, в Российской серии кольцевых гонок за спортивное регулирование отвечает Российская автомобильная федерация. После открытия сезона СМП РСКГ-2018 функционеры РАФ пересмотрели систему начисления «призового балласта», который получают лучшие гонщики этапа. Поэтому на «Смоленском кольце» сражение фактически начнется заново — и это отличный повод провести выходные на автодроме под Дорогобужем!

Напомню, зрителей ожидают 11 боевых заездов: вместе с участниками 5 классов Российской серии кольцевых гонок на «Смоленское кольцо» приедут молодые и горячие пилоты североевропейского турнира SMP Formula 4 NEZ Championship.

Уверен, легкий субботний дождь только обострит интригу в первой серии из шести гонок. А солнечная погода в воскресенье позволит сполна насладиться не только пятью гонками, но и познакомиться с нашими пилотами во время автограф-сессии, прогуляться по гоночному паддоку и найти развлечения на любой вкус и возраст.

Приглашаю всех смолян и гостей области на автоспортивный праздник, который станет ярким событием в жизни нашего региона! Вход, как и на все этапы Российской серии кольцевых гонок, бесплатный».

Итак, как же набирают лишние килограммы пилоты СМП РСКГ? Во-первых, балласт, который они берут на борт, напрямую зависит от личных успехов: выиграл гонку — получи на следующую дополнительные 30 кило. Стал серебряным призером — в нагрузку дадут 20 кг, бронзовым — 10 кг. Начиная с пятого места в гонке идет обратный отсчет: -10 кг, -20 кг, -30 кг. Так что иной раз стратегически мыслящие пилоты, если им не светит набрать максимум очков за первое место, финишируют в середке и обеспечивают себе облегченный автомобиль на следующий заезд.

Но и это ее не все! Бывает так, что пилот до подиума не добрался, а к следующему этапу набрал лишние килограммы. Все из-за «компенсационного веса» — этот балласт получают все пилоты, выступающие на автомобиле одной модели, если хотя бы один из них очень быстро ехал в квалификации и в гонках. Весовые гандикапы суммируются, поэтому на «Смоленском кольце» вчерашним триумфаторам будет непросто рассчитывать на хороший результат — по крайней мере, пока не закончатся субботние гонки и личный «призовой балласт» не будет перерасчитан.

В классе Туринг самая тяжелая машина у многократного чемпиона России и экс-участника чемпионата мира FIA WTCC Алексея ДУДУКАЛО : его 340-сильный седан Audi RS3 весит 1 420 кг! У его напарника по Lukoil Racing Team Клима ГАВРИЛОВА на аналогичном автомобиле дела немногим лучше: со всеми гандикапами его Ауди тянет на 1 410 кг — таков, в частности, итог его победы в гонке на трассе «Крепость Грозная». Дмитрий БРАГИН , хотя и не блеснул на первом этапе, тоже выступает на Audi RS3 — поэтому обладателю Кубка Европы FIA ETCC и многократному победителю российских турниров придется пилотировать 1 390-килограммовый автомобиль в цветах команды ТАИФ Моторспорт. Седаны LADA Vesta Владимира ШЕШЕНИНА и Михаила ГРАЧЕВА тянут на тонну триста восемьдесят и тонну триста шестьдесят кило. Так что в фаворитах Туринга перед квалификацией и первой гонкой ходят опытные Михаил СТЕПАНОВ (РУМОС — A. M. G. Motorsport) и Иван ЛУКАШЕВИЧ (Lukoil Racing) — их хэтчбеки SEAT Leon весят 1 315 кг — а также Роман ГОЛИКОВ из УГМК Моторспорт, чей Volkswagen Golf всего на 5 кило тяжелее СЕАТов.

Михаил МИТЯЕВ и Владислав НЕЗВАНКИН оформили два победных дубля в Грозном, но теперь 250-сильные LADA Vesta лидеров класса Супер-продакшн весят по 1 260 килограммов! Интересно посмотреть, смогут ли воспользоваться таким подарком Ильсур АХМЕТВАЛЕЕВ и Николай ВИХАНСКИЙ: LADA Granta первого весит 1 190 кг, а Honda Civic второго — 1 180 кг. Не самые опытные, но амбициозные пилоты, в прошлом году поднимавшиеся на подиум, да еще на самых легких машинах в пелетоне — в Супер-продакшн будет жарко!

В Туринг-Лайте Андрей РАДОШНОВ на 1 150-килограммовом Peugeot 208 вряд ли покажет чудеса, как и его напарник по Carville Racing Григорий БУРЛУЦКИЙ на таком же 200-сильном хэтчбеке. Так что у Андрея МАСЛЕННИКОВА , который провалил дебютный этап, появляется неплохой шанс в квалификации и первой гонке: его Ford Fiesta весит всего 1 050 кг.

В Национальном LADA Kalina Егора САНИНА при весе 1 140 кг будет самой тяжелой в классе — на подиум его приведет разве что чудо. Кто точно будет нацелен на высшие места, так это Роман АГОШКОВ: опытный тольяттинец будет пилотировать новейший Kia Rio X-Line с такой же мощностью около 150 л. с., но массой всего 1 020 кг! Есть возможность проявить себя у пилотов на обычных Киа Рио такой же массы: следите на гонках за Василием КОРАБЛЕВЫМ, Юлией СТРУКОВОЙ и американцем Томасом ДЖОНСОНОМ

Самой успешной пилотессе Первенства СМП РСКГ Национальный Юниор Ирине СИДОРКОВОЙ на «Смоленском кольце» будет в буквальном смысле тяжело: ее Volkswagen Polo мощностью 110 л. с. весит 1 080 килограммов. А ведь у нее есть быстрые молодые соперники на легких машинах: это Петр ПЛОТНИКОВ, Илья ДОЩЕЧКИН и Рустам ФАТХУТДИНОВ, чьи седаны весят от 1 040 до 1 055 кг.

Следить за происходящим на трассе можно и дистанционно: прямые трансляции ведут телеканалы Матч ТВ, Авто плюс, Матч! Наш спорт, Матч! Планета и АВТО24. Онлайн-эфир и записи всех гонок доступны на медиа-портале www.smp-rskg.tv, актуальные новости публикуются на сайте серии www. РСКГ.рф.

SMP Racing — программа поддержки и развития автоспорта, стартовавшая в 2012 году по инициативе Бориса Ротенберга . Пилоты SMP Racing выступают в крупнейших европейских и мировых гоночных сериях. По итогам 2014 года SMP Racing и ее гонщики стали победителями FIA World Endurance Championship. За два года SMP Racing завоевала восемь титулов — по четыре в командном и личном зачетах. Впервые в истории мирового автоспорта Россия стала чемпионом мира и в командном и в личном зачетах. В 2015 году в списке достижений появилась победа в престижной гонке «24 часа Ле-Мана». В рамках поддержки отечественного автоспорта в 2013 году РАФ и SMP Racing заключили соглашение о сотрудничестве в проведении Чемпионатов России по автоспорту.

Российская серия кольцевых гонок (СМП РСКГ) — официальное название Чемпионата и Кубка России по кольцевым гонкам с 2014 года. С 2015 года к традиционным классам Туринг, Туринг-Лайт, Супер-продакшн и Национальный добавился зачет Национальный Юниор для молодых спортсменов.

Сегодня Марка представлена 22 моделями в сегментах В, В+, SUV и LCV, которые объединены в 7 семейств: Vesta, XRAY, Largus, Granta, Kalina, Priora и 4х4. Бренду принадлежит 20%-ая доля российского автомобильного рынка. Официальная дилерская сеть LADA самая крупная в России — более 300 дилерских центров.