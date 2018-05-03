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Дубненские силачи обновили свои рекорды
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Дубненские силачи обновили свои рекорды 

360tv.ru 19 минут назад
Фото: 360tv.ru
Силачи из Дубны продолжают обновлять свои рекорды: один стал чемпионом, второй — выиграл битву со временем, третий — получил самый главный приз в своей жизни.
На 45 килограммов увеличил свой личный рекорд и поставил новый Алексей Соколов. Он выиграл чемпионат по пауэрлифтингу Центрального федерального округа в категории до 100 килограммов. В сумме трех упражнений — жим лежа, тяга становая и приседание со штангой — поднял 640 килограммов. Говорит, взять можно и самый заоблачный вес, если регулярно тренироваться и правильно настроиться.
Личный рекорд не просто так делается. Надо на него собираться мысленно, психологически. Все  по-разному
собираются.
Кто-то  разговаривает,
кто-то  накрывается
чем-то, уходит в себя. Я наоборот постарался со всеми познакомиться, пообщаться. Это меня отвлекло немного и помогло хорошо выступить
— Алексей Соколов.
Тимур Егоров недавно привез «серебро» с чемпионата Московской области по бодибилдингу. А с последних соревнований — Открытого фестиваля силовых видов спорта «Golden Bear» — главный приз своей жизни. Хотя в тройку лучших не попал, но одержал самую важную для себя победу на этот момент — сделал предложение руки и сердца своей девушке.
После десятилетнего перерыва в соревнованиях стал бронзовым призером фестиваля бодибилдеров «Golden Bear» Павел Лавин. Он участвовал в самой престижной — «тяжелой» категории и сумел одержать победу над временем, наверстать упущенное за несколько месяцев благодаря поддержке тренера. Игорь Степанов готовил друга к соревнованиям. Сейчас спортсмены поменялись ролями.
Когда-то, много лет назад, было наоборот.
Когда мы с ним только познакомились, он был опытным спортсменом, но не хватало знаний. Я сам из Сергиева Посада. Наша школа пауэрлифтинга была стильной. Оттуда много известных спортсменов вышло. Я Игорю рекомендовал, давал советы
— Павел Лавин.
У всех троих атлетов один тренер — Игорь Степанов. Он — непререкаемый авторитет, готовит к соревнованиям, разрабатывает каждому индивидуальную программу. Говорит, чтобы побеждать, нужно выкладываться по максимуму — и спортсмену, и тренеру.
Теперь дубненским силачам предстоит воплощение оригинальной идеи ко Дню города. Они начали усиленные тренировки, чтобы к празднику поставить новый рекорд. Рассчитывают сдвинуть с места знаменитую дубненскую гирю — претендентку на звание самой большой в мире, согласно заявке в Книгу рекордов Гиннесса. Высота гигантского спортивного снаряда — 2,5 метра, диаметр — 2 метра, вес — 100 пудов.
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