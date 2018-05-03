Более 60 человек обеспечивают безопасность проведения фестиваля Red Fox Elbrus Race

ПОЛЯНА АЗАУ /Кабардино-Балкария/, 3 мая. / ТАСС /. Более 60 человек, в том числе альпинисты и спасатели МЧС , обеспечивают безопасное проведение десятого юбилейного международного фестиваля экстремального спорта Red Fox Elbrus Race — 2018 в Приэльбрусье. Об этом сообщил в четверг журналистам директор фестиваля Red Fox Elbrus Race — 2018 Евгений Колчанов на пресс-конференции ТАСС, организованной в рамках фестиваля.

"Мы гордимся тем, что в нашей команде есть такие легендарные люди, как Николая Тотьмянин, неоднократный восходитель на Эверест и К-2, Алексей Корень, Сергей Ершов и многие другие, это известнейшие люди в мире альпинизма, они дежурят у нас как обычные волонтеры на контрольных точках и всегда готовы прийти на помощь участнику, если ему стало плохо или нужна какая-то помощь. Всего для обеспечения проведения мероприятий фестиваля мы задействует 60 человек. Мы работаем также с сотрудниками МЧС, ребята выходят на маршрут, они дежурят, и при первой же необходимости приходят на помощь", — сказал Колчанов.

Высотные судьи проводят колоссальную работу, чтобы участники ставили свои рекорды, отметил директор компании Red Fox Владислав Мороз. «На таком мероприятии, когда на вершину идут сотни человек безопасность — самое главное. Они идут в спортивном режиме, с целью достичь вершину и не всегда отдают себе отчет везде — на пунктах питания и контрольных точках, даже всю гонку разворачивали на седловине Эльбруса, потому что погодные условия не позволяли в безопасном режиме продолжить восхождение», — сказал Мороз.

В программу фестиваля в Кабардино-Балкарии, на который в 2018 году заявились около 500 спортсменов из 22 стран мира, входят ски-альпинизм, скайраннинг и снегоступинг. Каждый год Red Fox Elbrus Race собирает более 400 опытных скайраннеров, выдающихся альпинистов, лыжников, лучших ски-альпинистов, а также мультиспортсменов и любителей активного отдыха с разных уголков мира.

В 2017 году новый рекорд скоростного восхождения на Эльбрус установил эквадорец Карл Эглоф — 3 часа 26 минут. Он также установил еще один мировой рекорд: спортсмену удалось подняться на Эльбрус и спуститься за 4 часа 20 минут 45 секунд. Прежний рекорд был установлен россиянином Виталием Шкелем. В 2015 году спортсмен добежал до вершины за 3 часа 28 минут.