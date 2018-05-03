В Есенинке прозвучали редко исполняемые романсы Рахманинова

Концерт стал настоящим подарком для всех посетителей библиотеки, так как Яна Иванилова подготовила для зрителей программу, состоящую из редко исполняемых романсов Сергея Васильевича Рахманинова.

В этот вечер гости библиотеки могли услышать романсы: «Есть много звуков», «Мы отдохнем», «Покинем, милая…», «Пощады я молю», «Фонтан», «К детям», «Кольцо», «Воскрешение Лазаря», «Ночь», «Буря», «Муза», «Какое счастье». Прозвучали и хорошо знакомые зрителю произведения великого композитора: «Вокализ» и «У моего окна».