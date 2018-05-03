В Есенинке прозвучали редко исполняемые романсы Рахманинова 

На днях в библиотеке № 186 им. Сергея Есенина состоялся концерт заслуженной артистки России Яны Иваниловой, на котором прозвучали почти не знакомые публике романсы Сергея Рахманинова.
Концерт стал настоящим подарком для всех посетителей библиотеки, так как Яна Иванилова подготовила для зрителей программу, состоящую из редко исполняемых романсов Сергея Васильевича Рахманинова.
В этот вечер гости библиотеки могли услышать романсы: «Есть много звуков», «Мы отдохнем», «Покинем, милая…», «Пощады я молю», «Фонтан», «К детям», «Кольцо», «Воскрешение Лазаря», «Ночь», «Буря», «Муза», «Какое счастье». Прозвучали и хорошо знакомые зрителю произведения великого композитора: «Вокализ» и «У моего окна».
Партия фортепиано исполняла лауреат международных конкурсов Ольга Макарова.