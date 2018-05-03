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Адыгея приняла масштабные соревнования по стрельбе
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Адыгея приняла масштабные соревнования по стрельбе 

Советский спорт 1 час назад
В Майкопе прошли командное первенство России по стрельбе из малокалиберного оружия, а также всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия.
Всего на огневой рубеж вышли около 180 стрелков в возрасте до 21 года из 31 региона страны. Краснодарский край в столице Адыгеи представляли 24 спортсмена.
По итогам общекомандного зачёта первенства России кубанцам удалось занять второе место.
Первенство России
Упражнение МВ-3х40м (малокалиберная винтовка)
2 место — Краснодарский край (Никита Восьмерик, Тарас Попов, Алексей Гниденко)
Упражнение МП-60ж (малокалиберный пистолет)
1 место — Краснодарский край (Валентина Борисевич, ОтараевАлина а, Анастасия Лёвочкина)
Упражнение МПП-60 (малокалиберный пистолет)
2 место — Краснодарский край (Максим Коротыч, Егор Выскребцев, Даниил Фарышев)
Всероссийские соревнования
Упражнение ПП-60ж (пистолет пневматический)
1 место — Валентина Борисевич (г. Краснодар)
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