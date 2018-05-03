Адыгея приняла масштабные соревнования по стрельбе

В Майкопе прошли командное первенство России по стрельбе из малокалиберного оружия, а также всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия.

Всего на огневой рубеж вышли около 180 стрелков в возрасте до 21 года из 31 региона страны. Краснодарский край в столице Адыгеи представляли 24 спортсмена.

По итогам общекомандного зачёта первенства России кубанцам удалось занять второе место.

Первенство России

Упражнение МВ-3х40м (малокалиберная винтовка)

2 место — Краснодарский край (Никита Восьмерик, Тарас Попов , Алексей Гниденко)

Упражнение МП-60ж (малокалиберный пистолет)

1 место — Краснодарский край (Валентина Борисевич, ОтараевАлина а, Анастасия Лёвочкина)

Упражнение МПП-60 (малокалиберный пистолет)

2 место — Краснодарский край (Максим Коротыч, Егор Выскребцев, Даниил Фарышев)

Всероссийские соревнования

Упражнение ПП-60ж (пистолет пневматический)

1 место — Валентина Борисевич (г. Краснодар)