Россияне выиграли медальный зачем чемпионата Европы в Израиле

Одна из самых самобытных стран — Израиль и ее утопающий в цветах, повсеместно украшенный государственными флагами Тель-Авив гостеприимно — солнцем и улыбками, встретил у себя в конце апреля участников главного континентального старта — чемпионата Европы по дзюдо среди мужчин и женщин. Спустя три дня состязаний уже россияне, выигравшие медальный зачет у соперников из 44 стран, с улыбками покидали ближневосточное государство.

На берегах бушующего волнами Средиземного моря российская сборная, составленная из опытных спортсменов и дебютантов, завоевала восемь наград, половина из которых были золотыми, а также серебро и три бронзы, что в сумме позволило нашим опередить извечных соперников — французов (3-2-0).

На вершину пьедестала в Израиле поднялись Ирина Долгова (48 кг), улучшившая прошлогодний серебряный результат, Ислам Яшуев (60 кг), добавивший титул чемпиона Старого света среди взрослых к двум победам на молодежном Евро, бронзовый медалист Игр в Рио Наталья Кузютина (52 кг), ставшая самой титулованной дзюдоисткой в истории отечественного дзюдо, и еще один дебютант чемпионата, 21-летний Михаил Игольников (90 кг), дополнивший личную коллекцию из высших наград континентальных первенств среди юношей, юниоров и молодежи взрослым золотом.

22-летняя сибирячка Ирина Долгова, выступавшая в наилегчайшей категории, несмотря на возраст — опытная дзюдоистка. Участница Игр в Рио, дважды поднимавшаяся на взрослый европейский пьедестал наконец покорила его в Тель-Авиве. В решающей схватке Ирина взяла верх над опытной соперницей из Венгрии Черновицки. «Выиграла, что называется, „головой“, — призналась чемпионка после награждения. — Наконец-то поверила в себя. Тренеры и раньше говорили, что мы, девочки, сильные, мы все можем, но понимание пришло только со временем и опытом. Теперь я нацелена на борьбу с японками — это самые серьезные наши соперницы на мировом уровне».

В российской истории женского дзюдо было девять чемпионок Европы. Отдельной строкой в этом списке идет 28-летняя Наталья Кузютина (52), в чьей коллекции до Израиля было уже десять европейских медалей и три из них — золотые. В Тель-Авиве же Наташа — бронзовый призер Игр-2016 и чемпионатов мира, одолела в финале косоварку Красничи, выиграла четвертый старосветский титул и стала самой именитой дзюдоисткой в нашей стране.

Трехкратный чемпион Европы среди мужчин, олимпийский чемпион Рио Беслан Мудранов (60 кг) в этот раз не дошел до вершины пьедестала, остановившись на его третьей ступени. Попав в сильную подгруппу, Беслан в четвертьфинале пропустил неожиданную атаку молодого украинца Лесюка, и был вынужден бороться только за бронзу. В малом финале, начавшемся с забавной заминки — никак не сходившего с табло российского триколора, Мудранов взял верх над призером чемпионата мира Папинашвили из Грузии. «Готовясь к чемпионату, я рассчитывал получить тот результат, который заслуживаю на данный момент, поэтому бронзой я не расстроен, — подвел итоги Беслан. — Всему есть свои причины, с ними надо разбираться и идти дальше, поскольку моя главная цель — второе золото Олимпийских игр. Двукратных в дзюдо по пальцам можно пересчитать, так что проблем с мотивацией после Игр у меня нет».

Золото Европы в категории Мудранова завоевал другой россиянин — дебютант чемпионата Ислам Яшуев, красиво выигравший в финале у вице-чемпиона Европы болгарина Герчева. Еще два дебютанта официальных взрослых состязаний — вице-чемпион мира среди юниоров, обладатель «золота» турнира «Большой шлем» в Дюссельдорфе Михаил Игольников (90) и чемпион мира среди юниоров и Европы среди молодежи, бронзовый медалист «Большого шлема» в Екатеринбурге Тамерлан Башаев (+100) сотворили сенсации в заключительный день соревнований, с блеском пройдя к финалам по жесткой турнирной сетке через опытных и титулованных соперников.

21-летний Игольников, собравший за свою юношеско-юниорскую карьеру россыпь медалей, «засветился» в этом феврале, когда «иппоном» выиграл в финале «Большого шлема» в Германии у олимпийского чемпиона из Японии Бейкера. Так что с одной стороны, Миша уже не был «темной лошадкой» в Израиле, а с другой для большинства взрослых спортсменов оставался пока не открытой книгой. Вице-чемпион Европы-2017 француз Клерже, украинец Ньябали, двукратный чемпион мира среди юниоров, участник Игр в Рио мощный грузин Гвиниашвили и испанец Шеразадишвили были в буквальном смысле повержены техничным россиянином. В заветном финале та же участь постигла действующего чемпиона мира серба Майдова, ничего не сумевшего противопоставить Игольникову. «Золотая медаль была для меня лишь вопросом времени, — рассказал наш чемпион. — В Тель-Авив я ехал исключительно за ней. Все схватки мы с тренерами прорабатывали, раскладывали как шахматную партию — каждый ход, каждое действие, каждый бросок, каждый захват. Честно говоря, взрослый чемпионат Европы для меня мало чем отличается от юниорского. Правда, раньше для победы хватало одной-двух комбинаций, а теперь требуется больше усилий».

Еще один вчерашний юниор — Тамерлан Башаев (+100), успевший за минувший год стать чемпионом страны среди мужчин, одолев легендарного российского тяжа — чемпиона мира, призера Игр Александра Михайлина , а затем проявивший себя на двух турнира «Мировой серии, как и Игольников дебютировал в Тель-Авиве и также дошел до финала, сокрушив по ходу дня мощных и титулованных оппонентов. Последняя схватка дня чемпионата свела Башаева с самым именитым участником — чемпионом мира и Олимпийских игр чехом Крпалеком, который в итоге оказался единственным непобежденным Тамерланом. В этот раз.

»Я доволен выступлением ребят, — сказал наставник мужской сборной Хасанби Таов . — Через месяц стартует олимпийская рейтинговая гонка. Игры-2020 будут в Токио — очень интересно будет выступать на родине дзюдо. У нас сильная команда, растет талантливая молодежь. Уверен, что при поддержке мудрого Эцио Гамбы и его огромного опыта, мы добьемся желаемого».

18 июля в Екатеринбурге пройдет первый в истории командный чемпионат Европы. Он соберет на своих татами 21 сборную, которая будет оспаривать первый в истории трофей в новой олимпийской дисциплине — борьбе смешанных команд, которая дебютирует в Токио-2020.