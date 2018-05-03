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Самые юные воспитанники «Чертаново» стали победителями турнира агентства «Ника»
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Самые юные воспитанники «Чертаново» стали победителями турнира агентства «Ника» 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 1 час назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Мальчики 2010 и 2011 годов рождения из футбольной школы «Чертаново» завоевали серебро и золото на турнире Национального спортивного агентства «Ника», который проходил в манеже «Спартак» 1 и 2 мая.
Сине-белых на соревнованиях представляли два состава из мальчиков 2010 года рождения во главе с тренером Дмитрием Артюшкиным и команда «Чертаново»-2011 под наставничеством Дениса Палкина.
В каждой возрастной категории выступило по восемь команд. Среди участников 2010 года рождения обе чертановские команды играли в разных группах. Первый состав обошел всех своих соперников в групповом раунде. В полуфинале юные футболисты продолжили в таком же темпе, однако в финале уступили реутовскому «Приалиту». В результате первый состав завоевал серебро турнира.
Вторая команда в плей-оффе боролась за третье место, однако проиграла соперникам из Футбольной школы молодежи.
Среди команд, состоящих из мальчиков 2011 года рождения, сине-белые не дали возможность себя обойти ни одному противнику. Итоговая встреча с самарским «Форвардом» завершилась счетом 2:1 в пользу «чертановцев». В результате «Чертаново»-2011 стала победителем турнира в своей категории.
Источник: Футбольная школа «Чертаново»
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