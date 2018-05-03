Футболисты из Внуковского проведут матч в рамках соревнований

Команда «Барс» 6 мая сыграет с футбольным клубом «#ФКПМ» в рамках Высшей лиги Кубка Urban Cup.

— Нам необходимо получить еще три очка в этом туре. С командой «#ФКПМ» мы уже давно знакомы. Помню, сыграли с ними в рамках первой Высшей лиги. Отмечу организованность и слаженность игры этого футбольного клуба. Надеюсь, что у нас все получится, — прокомментировал капитан команды «Барс» Сергей Кравцов

Он добавил, что 29 апреля спортсмены одержали победу в матче с ФК «Спарта 13 район» со счетом 5:2. Стоит отметить, что на данный момент футболисты из «Барса» находятся на восьмом месте в общей турнирной таблице.