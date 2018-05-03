Ждем 3:3 в киевском финале! Плей-офф ЛЧ уже можно считать уникальным

Лига чемпионов-2017/18 завершится 26 мая финалом «Реал» — «Ливерпуль» на киевском стадионе «Олимпийский». Но плей-офф главного еврокубка уже можно считать уникальным по многим причинам.

ПОДКАЧАЛИ ТОЛЬКО СУДЬИ

Такого количества захватывающих сценариев, собранных в одном плей-офф, действительно не припомнишь. Вот и полуфиналы подтвердили общее правило весны-2018: в этой ЛЧ забивают не просто много, а очень много, совмещая крупные победы с камбэками, потрясающую командную результативность с индивидуальной.

Шапито, а не футбол. «Ливерпуль» пропустил от «Ромы» 4 гола, но вышел в финал ЛЧ 7:6 в дуэли «Ливерпуль» — «Рома» — это исторический рекорд полуфинальных противостояний. А ведь назначь арбитр в ворота англичан пенальти за игру рукой в середине второго тайма, возможно, получилось бы 7:7. И «Стадио Олимпико» стал бы свидетелем первого в нынешнем плей-офф овертайма. До которого, кстати, не хватило совсем чуть-чуть в 1/4, когда «Юве» обыгрывал «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 3:0, но пропустил на исходе основного времени с весьма спорного 11-метрового.

Судейство — пожалуй, единственный недостаток этой Лиги чемпионов. Не исключено, если бы УЕФА использовал систему VAR, состав финалистов получился бы иным. Но разве матч «Реал» — «Ливерпуль» — не мечта нейтрального болельщика?

ВСПОМНИМ СТАМБУЛ-2005

Обе команды внесли лепту в то, чтобы этот плей-офф досрочно побил рекорд по числу побед с крупным счетом. Их уже девять, на одну больше, чем было в 2012 и 2017 годах. При этом «Реал» и «Ливерпуль» на двоих наколотили за турнир 70 мячей! Для финалистов это тоже рекорд. Даже если рассматривать предыдущие розыгрыши турнира целиком (то есть, учитывать голы в самих финалах). И не отбрасывать те сезоны, когда групповая стадия состояла из двух частей и матчей было больше.

Мы вернулись во времена Пеле. Колонка Евгения Зырянкина

По голам в плей-офф «Ливерпуль» (17) пока не дотягивает до рекордных показателей «Реала» 2017 и 2014 годов (соответственно 20 и 21). Однако впереди у команды Юргена Клоппа еще одна игра. Исходя из средней результативности соперников, финал в Киеве вполне может завершиться со счетом 3:3. Или чем-то в этом роде. А почему, собственно, нет? Последний раз, кстати, подобный результат фиксировался в решающем матче главного еврокубка в Стамбуле-2005. Так сыграли тогда «Милан» и… «Ливерпуль».

Для «Реала» это будет уже третий подряд, четвертый за пять лет и 16-й в истории финал Кубка/Лиги чемпионов. «Ливерпуль» добрался до решающей стадии 8-й раз. Впервые с 2007-го. Зато именно англичане последними одолели мадридцев в схватке за континентальную корону. Это случилось на «Парк де Пренс» в далеком 1981 году, когда «красные» взяли верх со счетом 1:0. С тех пор «Реал» выиграл 6 финалов из 6, доведя процент побед в титульных поединках до астрономических 80 (12 и 15)! А знаете, кто занимает второе место по этому показателю? «Ливерпуль». У англичан 5 выигранных финалов из 7. Комплексами «Атлетико» (0 из 3) или «Ювентуса» (2 из 9), которые в последние годы сдавались на милость «Реалу», «красные» уж точно не страдают.

ВЕХА ГАРАНТИРОВАНА

Любой результат финала-2018 станет вехой. После преобразования Кубка чемпионов в Лигу никому не удавалось выиграть турнир три года подряд. Но с другой стороны, никто еще не побеждал «Реал» Зинедина Зидана в отдельной стадии плей-офф. А француз, напомним, тренирует мадридцев с зимы 2016 года.

РАЗГРОМЫ В ПЛЕЙ-ОФФ*

2017/18 2011/12 2016/17 2012/13 2013/14 2008/09 2010/11 2009/10 2014/15 2003/04 2004/05 2006/07 2005/06 2007/08 2015/16 * С сезона-2003/04, когда появилась стадия 1/8 финала.

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ В ПЛЕЙ-ОФФ Сезон

2013/14 2016/17 Ливерпуль

2017/18 Бавария

2014/15 Барселона

2014/15 Бавария

2012/13 2011/12 Барселона

2010/11 СУММАРНАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ФИНАЛИСТОВ

Сезон

Финалисты

2017/18 Ливерпуль (40) — Реал (30)

2013/14 Реал (41) — Атлетико (26)

2001/02 Реал (35) — Байер (29)

1999/00 Реал (35) — Валенсия (27)

2016/17 Реал (36) — Ювентус (22)

2012/13 Бавария (31) — Боруссия Д (24)

2011/12 Бавария (26) — Челси (25)

2002/03 Милан (21) — Ювентус (30)

2008/09 Барселона (32) — МЮ (18)

2010/11 Барселона (30) — МЮ (19)

1998/99 МЮ (29) — Бавария (20)

2014/15 Барселона (31) — Ювентус (17)

1992/93 Милан (23) — Марсель (25)

2003/04 Порту (20) — Монако (27)

2000/01 Бавария (24) — Валенсия (23)

1993/94 Барселона (26) — Милан (21)

2015/16 Реал (28) — Атлетико (17)

1997/98 Реал (22) — Ювентус (23)

1996/97 Боруссия Д (23) — Ювентус (21)

1995/96 Ювентус (22) — Аякс (22)

2007/08 МЮ (20) — Челси (21)

2004/05 Ливерпуль (18) — Милан (23)

2006/07 Милан (20) — Ливерпуль (19)

2005/06 Барселона (24) — Арсенал (15)

2009/10 Интер (17) — Бавария (21)

1994/95 Аякс (18) — Милан (11)

* Может увеличиться по итогам финала.

САМЫЕ РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ АТАКУЮЩИЕ ТРИО

Сезон

Трио*

Ливерпуль

2017/18 Салах (10) — Фирмино (10) — Мане (9)

2013/14 Роналду (17) — Бэйл (6) — Бензема (5)

Барселона

2014/15 Месси (10) — Неймар (10) — Суарес (7)

Барселона

Барселона

2010/11 Месси (12) — Педро (5) — Вилья (4)

Монако

2003/04 Морьентес (9) — Пршо (7) — Жюли (4)

1999/00 Рауль (10) — Морьентес (6) — Савио (4)

2002/03 Рауль (9) — Роналдо (6) — Гути (5)

* Не менее 4 голов у каждого игрока.

ФИНАЛЫ КУБКА/ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

Сезон

ЛИВЕРПУЛЬ

Реймс — 4:3 1955/56 Фиорентина — 2:0 1956/57 Милан — 3:2 1957/58 Реймс — 2:0 1958/59 Айнтрахт Ф — 7:3 1959/60 Бенфика — 3:5 1961/62 Интер — 1:3 1963/64 Партизан — 2:1 1965/66 1976/77 Боруссия М — 3:1 1977/78 Брюгге — 1:0 Ливерпуль — 0:1 1980/81 Реал — 1:0 1983/84 Рома — 1:1, пен. 4:2 1984/85 Ювентус — 0:1 Ювентус — 1:0 1997/98 Валенсия — 3:0 1999/00 Байер — 2:1 2001/02 2004/05 Милан — 3:3, пен. 3:2 2006/07 Милан — 1:2 Атлетико — 4:1 2013/14 Атлетико — 1:1, пен. 5:3 2015/16 Ювентус — 4:1 2016/17 Ливерпуль -?:?

2017/18 Реал -?:?

ПРОЦЕНТ ПОБЕД В ФИНАЛАХ КУБКА/ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ*

Победы

12 из 15 Ливерпуль

5 из 7 4 из 6 Милан

7 из 11 Барселона

5 из 8 Интер

3 из 5 3 из 5 Бавария

5 из 10 Бенфика

2 из 7 Ювентус

2 из 9 Атлетико

0 из 3 * Не менее трех финалов.

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ-2017/18 КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Мохаммед САЛАХ

Ливерпуль

Роберто ФИРМИНО

Ливерпуль

Садио МАНЕ

Ливерпуль

Виссам БЕН ЙЕДДЕР

Севилья

Эдин ДЖЕКО