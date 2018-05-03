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Ждем 3:3 в киевском финале! Плей-офф ЛЧ уже можно считать уникальным
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Ждем 3:3 в киевском финале! Плей-офф ЛЧ уже можно считать уникальным 

SovSport.Ru 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
Лига чемпионов-2017/18 завершится 26 мая финалом «Реал» — «Ливерпуль» на киевском стадионе «Олимпийский». Но плей-офф главного еврокубка уже можно считать уникальным по многим причинам.
ПОДКАЧАЛИ ТОЛЬКО СУДЬИ
Такого количества захватывающих сценариев, собранных в одном плей-офф, действительно не припомнишь. Вот и полуфиналы подтвердили общее правило весны-2018: в этой ЛЧ забивают не просто много, а очень много, совмещая крупные победы с камбэками, потрясающую командную результативность с индивидуальной.
Шапито, а не футбол. «Ливерпуль» пропустил от «Ромы» 4 гола, но вышел в финал ЛЧ  7:6 в дуэли «Ливерпуль» — «Рома» — это исторический рекорд полуфинальных противостояний. А ведь назначь арбитр в ворота англичан пенальти за игру рукой в середине второго тайма, возможно, получилось бы 7:7. И «Стадио Олимпико» стал бы свидетелем первого в нынешнем плей-офф овертайма. До которого, кстати, не хватило совсем чуть-чуть в 1/4, когда «Юве» обыгрывал «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 3:0, но пропустил на исходе основного времени с весьма спорного 11-метрового.
Судейство — пожалуй, единственный недостаток этой Лиги чемпионов. Не исключено, если бы УЕФА использовал систему VAR, состав финалистов получился бы иным. Но разве матч «Реал» — «Ливерпуль» — не мечта нейтрального болельщика?
ВСПОМНИМ СТАМБУЛ-2005
Обе команды внесли лепту в то, чтобы этот плей-офф досрочно побил рекорд по числу побед с крупным счетом. Их уже девять, на одну больше, чем было в 2012 и 2017 годах. При этом «Реал» и «Ливерпуль» на двоих наколотили за турнир 70 мячей! Для финалистов это тоже рекорд. Даже если рассматривать предыдущие розыгрыши турнира целиком (то есть, учитывать голы в самих финалах). И не отбрасывать те сезоны, когда групповая стадия состояла из двух частей и матчей было больше.
Мы вернулись во времена Пеле. Колонка Евгения Зырянкина
По голам в плей-офф «Ливерпуль» (17) пока не дотягивает до рекордных показателей «Реала» 2017 и 2014 годов (соответственно 20 и 21). Однако впереди у команды Юргена Клоппа еще одна игра. Исходя из средней результативности соперников, финал в Киеве вполне может завершиться со счетом 3:3. Или чем-то в этом роде. А почему, собственно, нет? Последний раз, кстати, подобный результат фиксировался в решающем матче главного еврокубка в Стамбуле-2005. Так сыграли тогда «Милан» и… «Ливерпуль».
Для «Реала» это будет уже третий подряд, четвертый за пять лет и 16-й в истории финал Кубка/Лиги чемпионов. «Ливерпуль» добрался до решающей стадии 8-й раз. Впервые с 2007-го. Зато именно англичане последними одолели мадридцев в схватке за континентальную корону. Это случилось на «Парк де Пренс» в далеком 1981 году, когда «красные» взяли верх со счетом 1:0. С тех пор «Реал» выиграл 6 финалов из 6, доведя процент побед в титульных поединках до астрономических 80 (12 и 15)! А знаете, кто занимает второе место по этому показателю? «Ливерпуль». У англичан 5 выигранных финалов из 7. Комплексами «Атлетико» (0 из 3) или «Ювентуса» (2 из 9), которые в последние годы сдавались на милость «Реалу», «красные» уж точно не страдают.
ВЕХА ГАРАНТИРОВАНА
«Ливерпуль» будет биться в Киеве как настоящий британский лев. И самое главное — пожалуй, только эта команда располагает сейчас нападением, способным затмить даже Криштиану Роналду. Португалец проводит феноменальную Лигу чемпионов. Его 11-матчевая голевая серия — это что-то невероятное. Но 29 голов ливерпульской троицы Мохаммед Салах — Роберто Фирмино — Садио Мане — тоже рекорд на все времена. Таких показателей в ЛЧ не добивались ни Роналду с Гаретом Бэйлом и Каримом Бензема, ни даже Лионель Месси с Луисом Суаресом и Неймаром. А ведь ту космическую тройку «Барселоны»-2014/15 многие называли самой эффективной в истории футбола. Получается, поторопились…
Любой результат финала-2018 станет вехой. После преобразования Кубка чемпионов в Лигу никому не удавалось выиграть турнир три года подряд. Но с другой стороны, никто еще не побеждал «Реал» Зинедина Зидана в отдельной стадии плей-офф. А француз, напомним, тренирует мадридцев с зимы 2016 года.
РАЗГРОМЫ В ПЛЕЙ-ОФФ*
2017/18  2011/12  2016/17  2012/13  2013/14  2008/09  2010/11  2009/10  2014/15  2003/04  2004/05  2006/07  2005/06  2007/08  2015/16  * С сезона-2003/04, когда появилась стадия 1/8 финала.
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ В ПЛЕЙ-ОФФ  Сезон
2013/14  2016/17  Ливерпуль
2017/18  Бавария
2014/15  Барселона
2014/15  Бавария
2012/13  2011/12  Барселона
2010/11  СУММАРНАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ФИНАЛИСТОВ
Сезон
Финалисты
2017/18  Ливерпуль (40) — Реал (30)
2013/14  Реал (41) — Атлетико (26)
2001/02  Реал (35) — Байер (29)
1999/00  Реал (35) — Валенсия (27)
2016/17  Реал (36) — Ювентус (22)
2012/13  Бавария (31) — Боруссия Д (24)
2011/12  Бавария (26) — Челси (25)
2002/03  Милан (21) — Ювентус (30)
2008/09  Барселона (32) — МЮ (18)
2010/11  Барселона (30) — МЮ (19)
1998/99  МЮ (29) — Бавария (20)
2014/15  Барселона (31) — Ювентус (17)
1992/93  Милан (23) — Марсель (25)
2003/04  Порту (20) — Монако (27)
2000/01  Бавария (24) — Валенсия (23)
1993/94  Барселона (26) — Милан (21)
2015/16  Реал (28) — Атлетико (17)
1997/98  Реал (22) — Ювентус (23)
1996/97  Боруссия Д (23) — Ювентус (21)
1995/96  Ювентус (22) — Аякс (22)
2007/08  МЮ (20) — Челси (21)
2004/05  Ливерпуль (18) — Милан (23)
2006/07  Милан (20) — Ливерпуль (19)
2005/06  Барселона (24) — Арсенал (15)
2009/10  Интер (17) — Бавария (21)
1994/95  Аякс (18) — Милан (11)
* Может увеличиться по итогам финала.
САМЫЕ РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ АТАКУЮЩИЕ ТРИО
Сезон
Трио*
Ливерпуль
2017/18  Салах (10) — Фирмино (10) — Мане (9)
2013/14  Роналду (17) — Бэйл (6) — Бензема (5)
Барселона
2014/15  Месси (10) — Неймар (10) — Суарес (7)
Барселона
1999/00  Ривалдо (10) — Клюйверт (7) — Луис Энрике (6)
Барселона
2010/11  Месси (12) — Педро (5) — Вилья (4)
Монако
2003/04  Морьентес (9) — Пршо (7) — Жюли (4)
1999/00  Рауль (10) — Морьентес (6) — Савио (4)
2002/03  Рауль (9) — Роналдо (6) — Гути (5)
* Не менее 4 голов у каждого игрока.
ФИНАЛЫ КУБКА/ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
Сезон
ЛИВЕРПУЛЬ
Реймс — 4:3  1955/56  Фиорентина — 2:0  1956/57  Милан — 3:2  1957/58  Реймс — 2:0  1958/59  Айнтрахт Ф — 7:3  1959/60  Бенфика — 3:5  1961/62  Интер — 1:3  1963/64  Партизан — 2:1  1965/66  1976/77  Боруссия М — 3:1  1977/78  Брюгге — 1:0  Ливерпуль — 0:1  1980/81  Реал — 1:0  1983/84  Рома — 1:1, пен. 4:2  1984/85  Ювентус — 0:1  Ювентус — 1:0  1997/98  Валенсия — 3:0  1999/00  Байер — 2:1  2001/02  2004/05  Милан — 3:3, пен. 3:2  2006/07  Милан — 1:2  Атлетико — 4:1  2013/14  Атлетико — 1:1, пен. 5:3  2015/16  Ювентус — 4:1  2016/17  Ливерпуль -?:?
2017/18  Реал -?:?
ПРОЦЕНТ ПОБЕД В ФИНАЛАХ КУБКА/ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ*
Победы
12 из 15  Ливерпуль
5 из 7  4 из 6  Милан
7 из 11  Барселона
5 из 8  Интер
3 из 5  3 из 5  Бавария
5 из 10  Бенфика
2 из 7  Ювентус
2 из 9  Атлетико
0 из 3  * Не менее трех финалов.
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ-2017/18  КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
Мохаммед САЛАХ
Ливерпуль
Роберто ФИРМИНО
Ливерпуль
Садио МАНЕ
Ливерпуль
Виссам БЕН ЙЕДДЕР
Севилья
Эдин ДЖЕКО
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