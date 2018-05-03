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Первенство по хоккею на траве среди девушек пройдет в Выборге
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Первенство по хоккею на траве среди девушек пройдет в Выборге 

Ivyborg.ru 1 час назад
С 6 по 15 мая в Выборге на стадионе СШОР «Фаворит» (ул. Выборгская, 27) состоится первенство Центрального и Северо-Западного Федерального округов по хоккею на траве среди девушек.
В зональных соревнованиях примут участие сборные команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Щелково, Королева, Ногинска и Ленинградской области.
Сборную Ленинградской области представляют воспитанницы тренеров выборгской спортивной школы олимпийского резерва «Фаворит» Михаила Арясова и Ларисы Кузнецовой.
С 6 по 10 мая за звание победителя будут состязаться команды девушек 13-14 лет. С 13 по 15 мая в играх участвуют спортсменки 15-16 лет. Начало соревнований в 11.00. Торжественное открытие 6 мая в 12.45. Вход свободный.
Весной 2015 года в Выборге состоялось открытие единственного спортивного объекта в Ленинградской области, предназначенного для развития такого олимпийского вида спорта как хоккей на траве.
Финансирование строительных работ производилось в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 гг.» и государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области на 2014 г.».
Отделение «Хоккей на траве» на базе СШОР «Фаворит» было создано в 2009 г. На сегодняшний день в нем обучаются 62 человека. Воспитанники отделения являются участниками финалов III (2009 г.), IV (2011 г.), V (2013 г.), VI (2014 г.), VII (2015 г.) спартакиад учащихся России. Ежегодно участвуют в региональных и всероссийских соревнованиях по индорхоккею.
В 2013 г. хоккеистки СШОР «Фаворит» Анна Александрова, Евгения Аветисова, Татьяна Румянцева, Александра Василькова и Анна Шерф играли в Высшей лиге Чемпионата России по хоккею на траве, в составе сборной команды Ленинградской области.
В настоящее время Анна Александрова и Татьяна Румянцева выступают в составе сборной команды России и играют за команду премьер-лиги Ростовской области «Дончанка».
Спортсменка СШОР «Фаворит» Анита Холявина вошла в резерв сборной команды РФ среди девушек до 18 лет.
За время работы отделения было присвоено 9 разрядов «КМС» и более 25 массовых разрядов.
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