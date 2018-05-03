Почему могила доктора Федора Гааза в Москве увешана кандалами

Могила Федора Петровича Гааза находится на Введенском кладбище города Москвы. Просто так пройти мимо нее не удается никому: она сразу привлекает внимание. Только ее ограда украшена кандалами. Что же это означает? И чем прославился доктор Гааз?

Богатая жизнь

История немецкого доктора Фридриха Йозефа Гааза, а точнее та ее часть, что касается проживания в нашей стране, началась вполне заурядно. Отучившись в европейских университетах, в 1806 году Гааз приезжает в Россию для работы по контракту. Тогда такая практика была вполне обычной. Тем более, что его самолично пригласил к себе русский чиновник Репнин, которого Гааз вылечил в Вене от заболевания глаз. Фридрих Йозеф становится семейным врачом Репниных, а потом и главным врачом Павловской больницы. По-русски он тогда не понимал ни слова и разговаривал с пациентами исключительно на немецком и латыни. Ну, или прибегал к помощи переводчика. В 1812 году заболел отец доктора, и Гааз было хотел ехать к нему, но грянула война, и Федор Петрович остался. В качестве военного врача он дошел с русскими войсками до самой французской столицы. Но об отце не забыл и на обратном пути заехал к родным. Когда отец скончался, Фридрих Йозеф засобирался в обратный путь в Россию. В тому времени он выучил язык и уже не мог представить своей жизни на Родине. В 1813 году Гааз снова прибыл в Россию и тут же получил новое имя — Федор Петрович. Благодаря отличному образованию и высокому профессионализму, молодой доктор сразу стал известным в высшем обществе. Он получал неплохие деньги, вел светскую жизнь, состояние его увеличивалось.

Главврач Москвы

В 1825 году Федор Гааз занимает пост главного врача Москвы. Именно в тот период, пока Гааз находился на этой должности, в московских больницах воцарился маломальский порядок. Хотя, конечно, устранить на корню жуткое воровство и пьянство медицинского персонала немецкий доктор не смог. На Гааза жаловались, писали доносы и заявления. В конце концов Федор Петрович решил добровольно оставить свой пост. Многие судебные процессы против него продолжались даже после его увольнения. Впоследствии в каждом деле доктор был полностью оправдан. Но в своеобразном отпуске Гааз пробыл недолго. В 1828 году по предложению князя Голицына он стал секретарем тюремного комитета.

Кандалы Гааза

В те годы в российских тюрьмах заключенные содержались в нечеловеческих условиях. В одной камере находились узники разного пола и возраста, осужденные по самым разным статьям, спали зачастую прямо на полу, круглосуточно закованные в кандалы. Питание в местах лишения свободы тоже не было предусмотрено. Осужденные питались тем, что приносили им родственники. Понятно, что никакой медицинской помощи узники также не получали. Доктор Гааз с энтузиазмом взялся за переустройство московских тюрем. Он оборудовал камеры нарами, разделил узников по полу и предъявленным им статьям в соответствии со степенью тяжести содеянного. Гааз организовал при тюрьмах больницы и церкви, школы и приюты для детей осужденных, а также гостиницы для визитеров. Гааз добился того, чтобы с больных и пожилых узников снимали кандалы. Он же облегчил вес оков больше чем в 2 раза. Раньше они весили 16 килограмм, а кандалы доктора не больше 7-ми. Примечательно, что изобретенные кандалы Федор Петрович проверял на себе: просто надевал их и шел вместе с узниками по этапу. Постепенно Гааз растратил почти все свое состояние на то, чтобы облегчить жизнь осужденным. Его даже хоронили за казенные деньги. В 1853 году на прощание с доктором пришли больше 20-ти тысяч человек, а благодарные заключенные соорудили вокруг его могилы ограду из кандалов.