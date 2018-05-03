Студенты МАИ поборются за победу на первенстве страны по авиамодельному спорту

Первенство России среди юниоров по авиамодельному спорту в классе моделей «Воздушный бой» будет проходить 5 и 6 мая на кордодроме ДЮТ «Интеграл» в Химках.

Участниками станут спортсмены до 2000 года рождения включительно. Среди них будут и представители Московского авиационного института , расположенного на Соколе.

«В число фаворитов соревнований входят молодые спортсмены, осуществляющие подготовку в ЦАТУ МАИ. Маёвцы имеют все шансы бороться за призовые места первенства России», — говорится в сообщении пресс-службы вуза.

Призёры разыграют между собой единственное место, дающее право представлять Россию на первенстве мира среди юниоров во Франции в июле 2018 года.

Всего в соревнованиях примут участие более 50 экипажей из 20 регионов России. (жм)