Ещё
Студенты МАИ поборются за победу на первенстве страны по авиамодельному спорту
Далее:
Читайте также:
Ещё

Студенты МАИ поборются за победу на первенстве страны по авиамодельному спорту 

Управа района Сокол города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Первенство России среди юниоров по авиамодельному спорту в классе моделей «Воздушный бой» будет проходить 5 и 6 мая на кордодроме ДЮТ «Интеграл» в Химках.
Участниками станут спортсмены до 2000 года рождения включительно. Среди них будут и представители Московского авиационного института, расположенного на Соколе.
«В число фаворитов соревнований входят молодые спортсмены, осуществляющие подготовку в ЦАТУ МАИ. Маёвцы имеют все шансы бороться за призовые места первенства России», — говорится в сообщении пресс-службы вуза.
Призёры разыграют между собой единственное место, дающее право представлять Россию на первенстве мира среди юниоров во Франции в июле 2018 года.
Всего в соревнованиях примут участие более 50 экипажей из 20 регионов России. (жм)
Управа района Сокол города Москвы: последние новости
Руководство района встретится с жителями Сокола 16 мая Любители творчества Мандельштама собрались в центре соцобслуживания Сокола Молодежный турнир по футболу на Соколе выявил лучшие команды округа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин заявил о готовности к ЧМ-201819
Долги не пускают футбольную Россию в Европу8
Боец ММА показательно удушила американского военного2
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Лидер «ПСЖ» выбыл до конца сезона
Видео
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
04:21
Путин заявил о завершении подготовки к ЧМ-2018
Футбол Прочее
01:33
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна
Летние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение