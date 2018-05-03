Язьков о слухах о переходе в «Магнитку»: «Сердце и душа в „Ак Барсе“. Видимо, у клуба свой план»

Нападающий действующего обладателя Кубка Гагарина «Ак Барса» Никита Язьков опроверг информацию о желании перейти в «Магнитку».

”Ничего не знаю об интересе «Металлурга». Мое сердце и душа в «Ак Барсе». Сейчас работаем над этим. А остальное не от меня зависит. Видимо, в клубе какой-то свой план. А рука у меня нормально. Еще месяц подождать, и приступлю к полноценным тренировкам»” — сказал Язьков в эфире в своем инстаграме.

Хоккеист выбыл из строя на срок около пяти месяцев. В нынешнем сезоне на счету 22-летнего нападающего 9 (8+1) очков в 37 матчах.