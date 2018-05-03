Журналисты ТАСС приняли участие в «Гонках героев»

29 апреля на территории военного полигона подмосковного Алабина стартовал очередной сезон забегов «Гонки героев», в котором приняло участие более 1,5 тыс. человек из Москвы и регионов России.

Организаторы подготовили новую трассу протяженностью 9,5 км, с перепадами высот до 26 метров и с 38 препятствиями. Финальным испытанием стал девятиметровый «Олимп», до этого представленный только на зимних забегах. Вот вам сухие цифры. А теперь мы расскажем, как это было на самом деле, ведь ТАСС отправил на испытания свою «команду мечты».

Тренироваться будем?

Сейчас мы расскажем вам, как это было для меня. И так как это сборный текст, я представлюсь — Ирина Мандрыкина, корреспондент экономической редакции. «Гонка героев» для меня была тем, в чем я давно и страстно хотела поучаствовать, но пропускала по самым разным причинам — то не отследила дату и заранее не собрала команду, то испугалась, что не потяну, то солнышко не греет, то дует ветерок — ну вы поняли. И вот пришла пора положить конец этим непростительным отмазкам и откликнуться на зов службы внутрикорпоративных коммуникаций — ТАСС решил набрать свою команду.

О том, что буду участвовать, решила молниеносно (хотя объявление прочитала поздно, когда в команду объявляли уже донабор в запасные, а не в основной состав), и так же молниеносно потом, когда стало понятно, что я уже в основном составе и что даже есть еще одно место, позвала своего боевого товарища из редакции Маргариту Шпилевскую. И вот команда в сборе, а тренировок совместных все никак не случалось.

Точнее, не то чтобы тренировок не случилось совсем, — мы договорились раз в неделю, по выходным, выбираться на совместные пробежки и круговые тренировки, но конкретно меня на этих тренировках так и не было. Мои выходные выпали на командировки, и в итоге перед стартами я потренировалась с коллегами ровно ноль раз.

Вечер перед стартами, или «Караул, что надеть? Как мы это будем бежать?»

И вот он день перед стартом. Ответственный вечер ничегонеделания и моральной подготовки к марш-броску. Мужская часть нашей команды раньше имела опыт в гонке, и казалось, мальчики не переживали совсем, чего не скажешь о нас, девочках. Для начала мы поочередно предупредили всех, что мы «не герои», и чтобы нас не ругали, если с чем-то не справимся. На что мальчики спокойно отвечали: «Ок, не переживайте, бежим в удовольствие».

Потом мы выяснили, что нам практически нечего надеть. Ведь, во-первых, одежда должна быть удобной и функциональной, во-вторых, такой, какую потом не жалко выбросить после многократных грязевых ванн, а в-третьих — и это самое главное, — она все равно должна быть красивой, мы же все-таки девочки. В итоге Рита поехала закупать на всех «кому чего не хватает», но каждая из нас, из женской части нашего взвода все равно в итоге набрала с собой огромное количество «запасного» на случай «а вдруг мне будет жарко?», «а вдруг мне будет холодно»? «а вдруг вот эти штаны будут не такими удобными, как эти?» и так далее.

Но это еще не все. Вечер перед стартами — самое время ознакомиться со списком препятствий, верно? И, да, еще самое время уточнить, что бежим мы почти 10 км, до этого момента все это казалось не слишком принципиальным. И вот сижу я вечером, накладываю тейп на связку и читаю: «участникам необходимо только с помощью рук пройти с одной стороны препятствия на другую по металлическим трубам», «участникам необходимо забраться по канатам, а затем перебраться на другую сторону препятствия с помощью вращающихся колес» и далее, и далее, и чем дальше я читаю, тем больше округляются мои глаза, а воображение рисует сцены из фильмов, где герою нужно пробежать между вращающимися мечами, чтобы сохранить себе жизнь.

ТАСС — Атас!

Наш «ТАССмобиль» перестраховщиц, естественно, приехал заранее. Уж если бояться и переживать, то вместе. Пока мы ждали парней, по сути, ничем особо другим и не занимались — только ходили между стойкой регистрации и парковкой, переживали, искали флаг и инструктора, периодами разминались и делали селфи. В итоге с нашим инструктором встретились уже почти перед самым стартом, он к тому моменту уже «практически потерял надежду» найти своих подопечных. «Как называется ваша команда?» — бодро спросил Алексей Вань, ставший за время гонки полноценным членом нашей команды (но на тот момент мы этого еще не знали). «Ээээ…, наверное, „ТАСС“, — неуверенно ответили мы. „Хорошо, какой у вас девиз?“ Такого поворота событий мы никак не ожидали и на ходу придумали только „Атас!“. Так мы стали командой „ТАСС — Атас!“.

Основательно размяв мышцы, сделали прощальное фото нашей чистой одежды (потом узнаете, почему прощальное, в первозданном виде мы ее больше не видели) и дрожа отправились на старт. Короткий брифинг, ободрительная кричалка, полная грудь воздуха, обратный отсчет и… НАЧАЛИ!

Все за одного, или „жвачку будешь?“

Стартовые 500 метров пробежки по буеракам и небольшая грязевая ванна лишила нашу бравую команду одного игрока и одной кроссовки, однако первые же препятствия внезапно открыли нам всю глубину командного духа. И чем дальше мы бежали, ковырялись в грязи, пролезали под покрышками и болтались на рукоходах, тем дружнее становились. На некоторых заданиях парни практически несли нас на руках, а наш инструктор Алексей, хоть и не был обязан этого делать, проходил с нами практически все препятствия, заменив внезапно заболевших и отказавшихся от гонки членов команды. Надолго еще, наверное, с нами останутся шутки от капитана команды Ивана Зарубина : „Жвачку будешь?“ и от направляющего Дмитрия Савицкого : „У тебя тушь потекла!“. В условиях грязи и воды звучали они особенно колоритно.

Приятно было слышать, что даже конкуренты, бежавшие с нами „ноздря в ноздрю“ (особенно запомнилась команда „Гоголь-центра“, ребята, привет вам!) подбадривали и говорили, какие мы дружные и какие молодцы. А увидев наши сползшие на щиколотки наколенники, одна из девочек команды-соперников воскликнула: „О боже, они еще и с утяжелителями!“

И, конечно, „Олимп“. Покорить его было сладко (особенно если учесть, что парни вытянули нас на канате и нам ничего не пришлось делать, кроме как стоять на Олимпе, танцевать от осознания, что мы это сделали, и помогать ребятам разве что морально). Но, стоя всей командой там, наверху, мы осознавали себя уже далеко не так, как это было на старте (»привет, а напомни, как тебя зовут?").

Мы стали командой, мы по-настоящему прошли огонь (горящие покрышки вполне за него сойдут), воду, медные трубы, колючую проволоку и с десяток рукоходов. Мы стали героями и совершенно не важно, какое место при этом заняли (71-й результат из 133 команд, это неплохо, ребята!). «Гонка героев» раскрыла в нас надежных напарников, а не просто коллег по офису. Ждите нас еще. Как сказал капитан Ваня, будет «ТАСС — во второй раз!». И, кстати, медали получил каждый участник гонки, независимо от достижений. Потому что тут все герои.

Приятные «плюшки»

Стоит отдать должное организаторам этого «адреналинового» забега, который сам по себе был интересен и разнообразен. На финише нас ожидал горячий душ без ограничения по времени, бесплатная гречневая каша из полевой кухни с тушенкой и куском дарницкого хлеба, которая была вкуснее любой ресторанной снеди, и горячий чай со специями и крошечными сушками, добавляющий сил даже самым уставшим героям. Осталось горячее желание вернуться, повторить, сделать все лучше и забрать свою ударную дозу адреналина и отличного настроения. До следующей встречи, герои! Ирина Мандрыкина, Рита Шпилевская