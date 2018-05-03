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Школьник из Черемушек показал класс на турнире по бальным танцам
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Школьник из Черемушек показал класс на турнире по бальным танцам 

Управа района Черемушки 1 час назад
Фото: Управа района Черемушки
Воспитанники танцевально-спортивного клуба «ЭЛит» приняли участие в российском турнире по спортивным бальным танцам Corona Cup 2018. Среди выступающих — ученик школы № 2115, будущий первоклассник Вячеслав Савин.
Он успешно выступил и в очередной раз показал очень достойный результат! Слава выступал в категории Н4 и занял второе место по медленному вальсу, третье место по самбе, третье место по ча-ча-ча, а также пятую строчку по джайву и шестую в суперкубке по всем танцам.
Остается лишь поздравить с таким большим успехом Славу Савина, а также его тренеров Павла Эйдинова и Татьяну Ливатову и всех воспитанников танцевально-спортивного клуба «ЭЛит».
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