Новый телесериал о российском футболе запустят перед ЧМ-2018 

Кабельные телеканалы «Супер» и Start.ru презентовали 12-серийный проект о российском футболе «Вне игры». Первыми зрителями стали легенды российского футбола, действующие игроки сборной, комментаторы, руководство РФПЛ и актеры сериала.
Посмотреть историю о молодом футболисте, который, при поддержке семьи, друзей и скаута футбольной школы, делает первые шаги в большом спорте собрались Александр Кержаков, Дмитрий Сенников, Алексей Смертин, Роман Широков, а также футболисты сборной России Маринато Гильерме, Антон и Алексей Миранчуки.
"Работая над сериалом, мы пришли к следующему выводу: чтобы попасть в большую игру, у тебя должна быть своя команда, — рассказал продюсер Алексей Троцюкс. — Она состоит из тренера, друзей, близких, из семьи. И каждый вносит свой вклад. Только вместе, только командой можно добиться высоких результатов и попасть в большую игру".
Всероссийская телепремьера проекта состоится 28 мая на телеканале «Супер».
В центре сюжета «Вне игры» — скаут футбольной школы ФК «Локомотив» Владимир Филимонов. Некогда перспективный игрок превратился в равнодушного циника, растерявшего талант, амбиции и веру в российский футбол. Случай в лице преданного фаната «Локомотива» Саши сводит одинокого скаута с талантливым пятнадцатилетним игроком Денисом Рыбальченко. Эта встреча не только открывает молодому футболисту дорогу в профессиональный спорт, она круто меняет жизнь каждого героя.