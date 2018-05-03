Новый телесериал о российском футболе запустят перед ЧМ-2018

Кабельные телеканалы «Супер» и Start.ru презентовали 12-серийный проект о российском футболе «Вне игры». Первыми зрителями стали легенды российского футбола, действующие игроки сборной, комментаторы, руководство РФПЛ и актеры сериала.

"Работая над сериалом, мы пришли к следующему выводу: чтобы попасть в большую игру, у тебя должна быть своя команда, — рассказал продюсер Алексей Троцюкс. — Она состоит из тренера, друзей, близких, из семьи. И каждый вносит свой вклад. Только вместе, только командой можно добиться высоких результатов и попасть в большую игру".

Всероссийская телепремьера проекта состоится 28 мая на телеканале «Супер».