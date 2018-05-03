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Нюше все труднее скрывать беременный живот
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Нюше все труднее скрывать беременный живот 

WMJ.ru 34 минуты назад
Фото: WMJ.ru
О беременности Нюши разговоры ходят уже не первую неделю. Но сама певица пока не спешит подвтерждать догадки поклонников, а с отдыха публикует такие фото, на которых, кажется, совсем и нет даже намека на интересное положение. Но вот только видео упорно говорят о другом. По поклонники разместят ролики с концерта, то сама Нюша поделится кадрами, на которых внимание снова привлекает заметно округлившийся живот.
В комментариях к видео поклонники снова спрашивают Нюшу о грядущем пополнении в семье, но певица хранит молчание. Впрочем, Светлана Лобода, которая родит второго малыша уже через несколько недель, также до последнего выступала и молчала о своей беременности. Напомним, слухи о скором пополнении в семье певицы Нюши и генерального советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова начались после того, как певицу заметили в госпитале «Лапино», где ведут беременность многие звезды.
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Фото:Instagram
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