Александр Жуков отМОКнул

Своё решение Александр Дмитриевич объяснил занятостью в Госдуме , где он остаётся одним из вице-спикеров. Однако такое объяснение выглядит несколько анекдотично. В течение восьми лет такое совмещение ни чуть не мешало думским занятиям Жукова. А ныне чрезвычайная парламентская загруженность удивительным образом совпала с нескончаемым допинговым скандалом, в который вот уже два года как вовлечён весь российский спорт.

Да, во главе ОКР Александр Жуков пережил и периоды собственного триумфа. Всем памятны кадры хроники, на которых буквально накануне триумфальной Сочинской олимпиады Жуков шутливо катается на бобе в кампании с главой МОК Томасом Бахом

Кто же мог предположить, что через несколько лет именно Жукову придётся публично каяться и приносить свои извинения за выявленные случаи допинга в нашем спорте. Притом, что, как потом выяснилось, именно наш ОКР предложил в качестве компромисса не приглашать на игры тех российских атлетов, кто когда-то был замечен в употреблении запрещённых препаратов и отбыл своё наказание. В результате вне игр рисковала остаться наша ведущая пловчиха Юлия Ефимова , которой пришлось пробиваться на олимпийскую дорожку через суд. Но, как говорится, в желании запоздало прогнуться перед МОК команда Жукова готова была и лоб себе разбить.

Впрочем, у ухода Жукова есть один очень неприятный для нашего позиционирования в международном олимпийском движении момент. Не сразу, но Александр Дмитриевич был выбран в состав МОК. Теперь после его ухода страна теряет и этот пост. Притом, что у нас и так не блестящие позиции в различных спортивных федерациях и комиссиях. И не факт, что на фоне бесконечных обвинений в наш адрес преемник Жукова сможет быстро вернуть нам такую позицию.

Серебренная ложка во рту News.ru/Сергей Булкин

Президент Олимпийского комитета России (ОКР), вице-спикер Госдумы РФ Александр Жуков (на первом плане)

Александр Жуков родился в семье писателя Дмитрия Жукова . Тот обладал всеми атрибутами признанного властью писателя — квартирой в легендарном Доме на набережной и дачей на Николиной горе, недалеко от родового поместья Михалковых. Кстати, Жуков и Михалков дружат семьями.

Весьма характерно, что ещё при Горбачеве Жуков попал в политику, избравшись в 1986 году на, естественно, безальтернативной основе в Совет народных депутатов Бауманского района. Затем был пост вице-президента внешнеторгового объединения «Автотракторэкспорт», куда его продвинул будущий премьер Фрадков, являвшийся тогда просто замминистром торговли.

А после штурма Белого дома и новых выборов Жуков избирается в Госдуму в Преображенском районе столицы при поддержке гайдаровского «Выбора России». Тогда ударным пропагандистским тезисом Жукова была судьба так называемых фенольных домов. Почти квартал блочных многоэтажек, в которые при строительстве для увеличения скорости в бетон добавляли фенол. Не удивительно, что по прошествии времени в таком «химическом» квартале была отмечена вспышка различных заболеваний — от аллергии и астмы до онкологии.

Кандидат Жуков обещал решить вопрос. Но, как показала практика, он его поднял лишь единожды в беседе с мэром Лужковым, а потом его увлекли большие государственные дела. Жуков в разных думах неизменно возглавлял бюджетный комитет и занимался межбюджетным планированием. Не стоило расстраивать своей настойчивостью столичного градоначальника, поскольку в 1999 году Жуков избирается в Госдуму уже от лужковского «Отечества — Всей России». А затем становится депутатом уже от «Единой России»

Семейные неприятности

Президент Олимпийского комитета России (ОКР), вице-спикер Госдумы РФ Александр Жуков

Злые языки нередко утверждали, что за немалое число лет, проведённых в правительстве Жуковым, так и не удалось выяснить, чем же он там конкретно занимался. Между тем, критики не совсем правы. Так, в 2006 году было объявлено, что Жуков займется структурной реформой власти. Однако вскоре такое поручение было у него отозвано, а в правительство в качестве первых вице вошли Сергей Иванов Дмитрий Медведев . Всем стало не до Жукова. Страна гадала, кого пошлют в преемники.

В том же году Жуков докладывал о небывалом по сбалансированности госбюджете, в котором, к слову, выделялась статья «на управленческий аппарат», потянувшая на триллион рублей. Ратовал Александр Жуков и за амнистию капиталов, с осуществлением которой с тех пор так и бьются. Пробил он поправки в Закон о валютно регулировании, снявшие все прежние запреты на такие операции. Словом, и в правительстве Александр Дмитриевич был всегда при деле.

И многие говорили даже о его премьерских перспективах. Но не сложилось. В 2006 году случился конфуз с его сыном, который, окончив ВШЭ в Москве, нашел работу в Лондоне. Сначала у него возник конфликт с местным таксистом, после которого полиция взяла младшего Жукова на заметку. А затем он в состоянии сильного опьянения избил коллегу — банкира Бена Рэмси. В результате получил от самого старого европейского суда четырнадцать месяцев отсидки и штраф в 7500 фунтов.

Понятно, что такое поведение сына резко ударило и по престижу отца. Хотя здесь попытались замять эту историю, как могли. Сначала заявлялось, что проштрафившийся россиянин не сын того Жукова. Затем в ходу была версия, что он просто разнимал дерущихся и перестарался. Так или иначе, но довольно скоро сына Жукова депортировали в Россию, где вместе с матерью он занимается различным бизнесом. В том числе и в сфере пиара.

Был у Александра Дмитриевича и ещё один неприятный правительственный эпизод. Курировал он и реставрацию исторического города Изборска в связи с его 1150-летним юбилеем. И на совещании на месте демократически заспорил вице-премьер с местным приходским священником, который выступал против коммерциализации Изборской крепости. Жуков отреагировал на его слова известной формулой — «мы вас услышали, но всё сделаем, как решили в верхах». Священнику стало плохо, и он тут же, не отходя от дискуссии, скончался на месте.

Впрочем, всё это дела прошлые. А нынешняя данность такова, что ОКР, как и профильное министерство, потерял немало времени, полагая, что допинговый скандал рассосётся сам. И только после первых извинений президента Жуков бросился каяться, так и не решив ни одной проблемы. В частности, даже чистым спортсменам путь на игры был заказан. А, например, бобслеист Попов не поехал, потому что его забыли включить в списки, представленные на суд МОК. Такая вышла накладка.

Словом, по нашей устоявшейся традиции быстрые оргвыводы сделаны не были, дабы не давать лишний аргумент нашим обвинителям, но сейчас, видимо, час таких перестановок пробил. Кто придёт на смену Жукову? Может, депутат-борец Карелин, о кандидатуре которого речь шла ещё в 2016 году, или уже пообтёршийся в чиновничьем кресле олимпиец Фетисов. Скоро увидим.