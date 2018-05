Малахов, да уже не тот: потерял лицо 

Эх, Андрюша, нам ли жить в печали. Привет, Андрей! Говорили тебе, предупреждали: не ходи на тот конец, туда, не знаю куда, козленочком станешь.

Остановите Малахова!

Не козленочком, конечно, — провинциалом. Потому что «Россия 1» — провинциальный канал в хорошем смысле слова. Но там легко можно пропасть без вести. Как Галкин. Чем он там занимался, до сих пор никто не понимает. Хотя замок себе достроил, да.

Ради рейтинга Андрей не мог остановиться, а надо было бы. Ведь говорил же я сам, писал: вот он, ум, честь и совесть нашей эпохи, Малахов не продается. В смысле, не играет в политику, не работает на заказ. Оказывается, работает, играет. Только не в политику, а в шоу-бизнес, будь он проклят. Ничего личного.

Армен Борисович Джигарханян попал в больницу, может, хотя бы теперь его оставят в покое. Нет, не уверен: Малахов, как и его ученик Борисов, от этой вкусной темы, лежащей на поверхности, от Джигарханяна, не отрекутся никогда.

К тому же у Андрея всегда есть в запасе внебрачный сын Спартака Мишулина , это точно. Тоже многосерийное мыло, show must go on.