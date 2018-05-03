Егор Крид обиделся на шутку Данилы Поперечного

Популярность — это не только любовь поклонников, но и повышенное внимание хейтеров. В случае Егора Крида — комиков. В своем последнем выпуске стендапер Данила Поперечный решил пошутить над «Холостяком». Но Крид шутку не оценил и даже обиделся.

«Что делает Егор Крид, когда ему в рот попадает сперма?.. Ужинает.» Классический стиль шуток Поперечного как всегда вызвал одобрение зрителей.

Но уже скоро в комика появилась запись. «До меня дошел слух, что Егор Крид обиделся на меня за шутку, которую я рассказал про него в ‘Плохих шутках’. Специально для него я написал еще», — написал Данила.

Шутки в спецвыпуске «Прожарки» выполнены в том же ключе. В качестве примера: «Крид настолько самовлюбленный, что когда в него влюбляется девушка, он начинает ревновать».

Перед началом шоу Поперечный извинился перед Кридом, сказав, что шутки для комика — «это всего лишь спорт, а не желание обидеть», а потом выразил свою благодарность певцу за то, что ради просмотра шоу он пожертвовал своей работой «манекеном женской одежды в магазине». Этот выпуск шоу Поперечного попал в топы на.

Многие пользователи считают, что «баттл» между Кридом и Поперечным — это постановка и желание словить хайп. Не исключено, что такой ажиотаж сыграл свою роль в том, что билеты на их выступления в Ледовом дворце разлетелись на раз.