Ещё
Егор Крид обиделся на шутку Данилы Поперечного
Далее:
Читайте также:
Ещё

Егор Крид обиделся на шутку Данилы Поперечного 

Popcake.tv 32 минуты назад
Фото: Popcake.tv
Популярность — это не только любовь поклонников, но и повышенное внимание хейтеров. В случае Егора Крида — комиков. В своем последнем выпуске стендапер Данила Поперечный решил пошутить над «Холостяком». Но Крид шутку не оценил и даже обиделся.
«Что делает Егор Крид, когда ему в рот попадает сперма?.. Ужинает.» Классический стиль шуток Поперечного как всегда вызвал одобрение зрителей.
Но уже скоро в комика появилась запись. «До меня дошел слух, что Егор Крид обиделся на меня за шутку, которую я рассказал про него в ‘Плохих шутках’. Специально для него я написал еще», — написал Данила.
Шутки в спецвыпуске «Прожарки» выполнены в том же ключе. В качестве примера: «Крид настолько самовлюбленный, что когда в него влюбляется девушка, он начинает ревновать».
Перед началом шоу Поперечный извинился перед Кридом, сказав, что шутки для комика — «это всего лишь спорт, а не желание обидеть», а потом выразил свою благодарность певцу за то, что ради просмотра шоу он пожертвовал своей работой «манекеном женской одежды в магазине». Этот выпуск шоу Поперечного попал в топы на.
Многие пользователи считают, что «баттл» между Кридом и Поперечным — это постановка и желание словить хайп. Не исключено, что такой ажиотаж сыграл свою роль в том, что билеты на их выступления в Ледовом дворце разлетелись на раз.
Popcake.tv: последние новости
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко раскрыли пол будущего ребенка На BTS напала толпа фанатов в аэропорту Семья Пэрис Джексон беспокоится за ее жизнь
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин заявил о готовности к ЧМ-201841
Долги не пускают футбольную Россию в Европу8
18-летняя регбистка погибла по время матча10
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Липницкая удивила откровенным фото15
Видео
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
04:21
Путин заявил о завершении подготовки к ЧМ-2018
Футбол Прочее
01:33
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна
Летние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение