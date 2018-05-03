Брайан Идову: ЧМ-2018 поможет улучшить ситуацию с расизмом в России

Идову является воспитанником «Зенита» . Футболист вспомнил тренировку в «Зените», когда фанат позволил в его адрес оскорбления.

«Болельщик крикнул: «В цветах „Зенита“ нет чёрного. Что здесь происходит, почему ты в этой футболке?» Мой друг разозлился на это сильнее меня. Я же в ответ лишь улыбнулся.

Думаю, что большинство фанатов имитацией звуков обезьяны в адрес темнокожих футболистов во время матчей пытаются оказать на них психологическое давление, возможно, надеясь, что игрок не захочет продолжить игру. А для кого-то это может быть просто забавно. Когда я иногда прогуливаюсь по улице и мне встречаются группа ребят или парень с девушкой, один из них может что-то пошутить, а остальные засмеются.

Ситуация действительно сильно изменилась. Россияне общаются с людьми из других стран, чаще бывают за границей и заводят там знакомства. Люди становятся позитивнее. Проведение чемпионата мира в России только поможет этой ситуации», — цитирует Идову AP.