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Брайан Идову: ЧМ-2018 поможет улучшить ситуацию с расизмом в России
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Брайан Идову: ЧМ-2018 поможет улучшить ситуацию с расизмом в России 

Советский спорт 1 час назад
Идову является воспитанником «Зенита». Футболист вспомнил тренировку в «Зените», когда фанат позволил в его адрес оскорбления.
«Болельщик крикнул: «В цветах „Зенита“ нет чёрного. Что здесь происходит, почему ты в этой футболке?» Мой друг разозлился на это сильнее меня. Я же в ответ лишь улыбнулся.
Думаю, что большинство фанатов имитацией звуков обезьяны в адрес темнокожих футболистов во время матчей пытаются оказать на них психологическое давление, возможно, надеясь, что игрок не захочет продолжить игру. А для кого-то это может быть просто забавно. Когда я иногда прогуливаюсь по улице и мне встречаются группа ребят или парень с девушкой, один из них может что-то пошутить, а остальные засмеются.
Ситуация действительно сильно изменилась. Россияне общаются с людьми из других стран, чаще бывают за границей и заводят там знакомства. Люди становятся позитивнее. Проведение чемпионата мира в России только поможет этой ситуации», — цитирует Идову AP.
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