Гендиректор «Тосно»: никто из игроков не обращался и ультиматумов не ставил 

Генеральный директор Вячеслав Матюшенко прокомментировал информацию, согласно которой семеро футболистов команды обратились к руководству клуба с требованием погасить задолженность.
«Перед теми игроками, которые обращались в Палату по разрешению споров, задолженности были погашены. Это было относительно давно. Информация, что семеро игроков сейчас обратились к руководству с требованием выплатить задолженность, не соответствует действительности. Проблемы есть, но не критические. К руководству никто не обращался и ультиматумов не ставил», — сказал Матюшенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.