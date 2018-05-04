Названы фавориты стартовавшего ЧМ по хоккею

Букмекеры назвали канадцев фаворитами стартовавшего в Дании чемпионата мира по хоккею, сообщает «Интерфакс»

По оценкам экспертов, коэффициент сборной Канады равен 2,1.

«Канадцы всегда являлись и являются законодателями мод хоккея, они это прекрасно понимают, и спокойно делают свою работу, доказывая нам, что это команда высочайшего уровня. Такой турнир тяжело выиграть за явным преимуществом, все может быть в любой команде, тут много факторов. Ни один тренерский штаб не скажет о том, что они были уверены в победе. С точки зрения расклада, то, да сборная Канады — один из фаворитов этого турнира», — сказал бывший нападающий «Ак Барса», ЦСКА и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Алексей Бадюков

На второе место букмекеры определили российскую сборную, ее коэффициент — 4,5.

«Шансы завоевать золотые медали есть у нашей команды, но не стоит забывать, что в этом году очень сильные соперники, много голодных и злых хоккеистов в других сборных. Те, кто, действительно, хочет играть и готов на 100%, те приехали. Мы видим, что турнир скоротечен, все может произойти, все команды высокого уровня. Команд пять точно есть, которые точно претендуют на кубок», — отметил Бадюков.

Шансы действующего чемпиона мира, сборной Швеции, оцениваются коэффициентом 4,75. В пятерку возможных триумфаторов также вошли Финляндия (7,0) и США (12,0).

Аутсайдерами турнира называют сборные Австрии и Южной Кореи.

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