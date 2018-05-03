Братчикова получила золотую медаль на церемонии награждения на ЧЕ в Каспийске

Россиянка Анастасия Братчикова стала победительницей чемпионата Европы по женской борьбе в Каспийске в весовой категории до 68 кг. В финале 29-летняя спортсменка оказалась сильнее француженки Кумбы Ларок со счётом 3:1. Бронзовые награды соревнований в данном весе завоевали турчанка Бусе Тосун и австрийка Мартина Кюнц. Предлагаем вашему вниманию видеозапись с церемонии награждения, на которой Анастасия получила вторую в карьере золотую медаль чемпионата Европы. Также сегодня, 3 мая, Екатерина Букина завоевала серебро в весе до 76 кг, а бронзовые награды заработали Милана Дадашева (до 50 кг), Мария Гурова (до 55 кг) и Светлана Липатова (до 59 кг).