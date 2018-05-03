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Первый Международный турнир по футболу среди детей завершился в «Артеке»
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Первый Международный турнир по футболу среди детей завершился в «Артеке» 

ТАСС 44 минуты назад
ГУРЗУФ /Республика Крым/, 3 мая. /ТАСС/. Первый Международный турнир по футболу «Кубок Артека — 2018» завершился в Международном детском центре (МДЦ) «Артек» в четверг. Первое место заняли юные футболисты подмосковного футбольного клуба «Мастер-Сатурн» из Егорьевска, второе — московский «Локомотив», третье — московский "Спартак", передает корр. ТАСС.
Первый с советских времен футбольный турнир в «Артеке» стартовал 29 апреля. Всего в нем приняли участие восемь команд из России, Молдавии и Узбекистана. Все матчи проходили на стадионе «Артека», футбольное поле которого отвечает стандартам Международной федерации футбола (ФИФА). Судили чемпионат профессиональные арбитры, рекомендованные судейско-инспекторским комитетом Крымского футбольного союза.
"Мы выполняем несколько задач, первая — футбол без профессиональной жизни не существует, поэтому, если мы хотим, чтобы наши секции для детей, которые приезжают сюда, были интересны, нужно дружить с профессиональным футболом, а значит нужен детский турнир, который был у «Артека» в советское время, мы его возрождаем. Второе, то, что не могут взрослые, могут сделать дети, в этом смысле [можно] пригласить детей из других стран и потихонечку, мягко приучать к тому, что профессиональный спорт может жить в «Артеке», а значит может жить и в Крыму", — пояснил ТАСС директор МДЦ «Артек» Алексей Каспржак.
Также целью турнира является поддержание единого футбольного пространства страны и символическое объединение российских футболистов и болельщиков в преддверии чемпионата мира по футболу.
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