Первый Международный турнир по футболу среди детей завершился в «Артеке»

ГУРЗУФ /Республика Крым/, 3 мая. / ТАСС /. Первый Международный турнир по футболу «Кубок Артека — 2018» завершился в Международном детском центре (МДЦ) «Артек» в четверг. Первое место заняли юные футболисты подмосковного футбольного клуба «Мастер-Сатурн» из Егорьевска, второе — московский «Локомотив», третье — московский "Спартак" , передает корр. ТАСС.

Первый с советских времен футбольный турнир в «Артеке» стартовал 29 апреля. Всего в нем приняли участие восемь команд из России, Молдавии и Узбекистана. Все матчи проходили на стадионе «Артека», футбольное поле которого отвечает стандартам Международной федерации футбола (ФИФА). Судили чемпионат профессиональные арбитры, рекомендованные судейско-инспекторским комитетом Крымского футбольного союза.

"Мы выполняем несколько задач, первая — футбол без профессиональной жизни не существует, поэтому, если мы хотим, чтобы наши секции для детей, которые приезжают сюда, были интересны, нужно дружить с профессиональным футболом, а значит нужен детский турнир, который был у «Артека» в советское время, мы его возрождаем. Второе, то, что не могут взрослые, могут сделать дети, в этом смысле [можно] пригласить детей из других стран и потихонечку, мягко приучать к тому, что профессиональный спорт может жить в «Артеке», а значит может жить и в Крыму", — пояснил ТАСС директор МДЦ «Артек» Алексей Каспржак

Также целью турнира является поддержание единого футбольного пространства страны и символическое объединение российских футболистов и болельщиков в преддверии чемпионата мира по футболу.