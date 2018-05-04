Главную красавицу России выберут в Краснодаре

Финал конкурса красоты «Миссис Россия Мира-2018» пройдет в столице Кубани 2 июня

Главную красавицу России выберут в Краснодаре.

За главный титул будут бороться 50 девушек со всей страны.

Конкурс приурочен ко Дню защиты детей. 1 июня претендентки на победу посетят с подарками воспитанников детского дома в Краснодаре.

Финальное шоу «Миссис Россия Мира 2018» пройдет 2 июня в банкетном зале Golden Garden. Ведущими станут телеведущая канала «Россия-24», обладающая титулом «Вице-мисс Вселенная-2008», Вера Красова и солист группы «Икс-миссия» Валентин Форостяный.

В качестве почетного гостя приглашена «Миссис Мира-2017» Элис Ли Джианетта из Нью-Йорка.

Победительница Всероссийского конкурса красоты будет представлять Россию на континентальном состязании «Миссис Мира», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.