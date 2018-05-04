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Главную красавицу России выберут в Краснодаре
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Главную красавицу России выберут в Краснодаре 

АиФ-Кубань 53 минуты назад
Фото: АиФ-Кубань
Финал конкурса красоты «Миссис Россия Мира-2018» пройдет в столице Кубани 2 июня
Главную красавицу России выберут в Краснодаре.
За главный титул будут бороться 50 девушек со всей страны.
Конкурс приурочен ко Дню защиты детей. 1 июня претендентки на победу посетят с подарками воспитанников детского дома в Краснодаре.
Финальное шоу «Миссис Россия Мира 2018» пройдет 2 июня в банкетном зале Golden Garden. Ведущими станут телеведущая канала «Россия-24», обладающая титулом «Вице-мисс Вселенная-2008», Вера Красова и солист группы «Икс-миссия» Валентин Форостяный.
В качестве почетного гостя приглашена «Миссис Мира-2017» Элис Ли Джианетта из Нью-Йорка.
Победительница Всероссийского конкурса красоты будет представлять Россию на континентальном состязании «Миссис Мира», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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