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В Норвегии решили заменить оправдавший российских олимпийцев суд
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В Норвегии решили заменить оправдавший российских олимпийцев суд 

Lenta.ru 23 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Исполнительный директор Антидопингового агентства Норвегии Андерс Сольхейм сообщил о желании организации создать новый судебный орган вместо Спортивного арбитражного суда (CAS). Его слова приводит ABC Nyheter.
«Наше антидопинговое агентство считает, что арбитражный суд — не лучший вариант для разрешения допинговых случаев. В последние годы было несколько допинговых дел, в которых участвовали следователи и которые проводились совместно с полицией», — заявил Сольхейм.
По словам директора, организация хочет создать орган, похожий на гражданский суд. «Суд может стать лучше, соблюдая по крайней мере принцип открытых слушаний, что делает процесс прозрачным для тех, кому интересно дело», — отметил он.
1 февраля CAS удовлетворил апелляции 28 россиян, аннулировав их пожизненное отстранение от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи. Суд также подтвердил, что еще 11 спортсменов были признаны виновными, однако заменил пожизненное отстранение на запрет на участие в Играх-2018 в Пхенчхане.
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